Pacientes do Instituto de Saúde Mental no Riacho Fundo I são beneficiados com nova linha de ônibus

Iniciativa melhora acessibilidade e traz reflexos positivos ao tratamento de saúde. O serviço começa a funcionar na segunda-feira (30)

“Agora vai melhorar bastante, porque viabiliza estarmos aqui. Se temos condições de chegar mais rápido e confortavelmente, temos condições de fazer melhor nosso tratamento”. Foi com esse entusiasmo que a paciente Rosana dos Santos, 48 anos, recebeu a novidade. Agora, pessoas atendidas no Instituto de Saúde Mental (ISM), localizado no Riacho Fundo I, contam com nova possibilidade de transporte público. A linha 178.2 fará o trajeto do Riacho Fundo II para o ISM.

Rosana é atendida no Centro de Atenção Psicossocial II (Caps) há mais de dois anos. “Depois que conheci o centro, percebi o que é um trabalho amplo na saúde mental. Tenho uma equipe multidisciplinar, participo de oficinas, terapias e socializo. Aqui conversamos, interagimos. O dia que venho para cá, volto para casa bem melhor, é visível.”

A moradora do Gama terminava o trajeto até o ISM andando, o que demorava cerca de 25 minutos e agora será uma das beneficiadas. O transporte sairá do terminal da QS18, a partir de segunda-feira (30), em três horários diferentes, às 7h30, 13h20 e 17h, de segunda a sexta-feira, com a tarifa de R$2,70.

A iniciativa conjunta das Secretarias de Saúde (SES/DF) e de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) irá impactar diretamente usuários e profissionais de saúde. “Com essa conquista, queremos aprimorar a adesão ao tratamento e a assiduidade nas consultas. Inúmeras vezes, os pacientes já deixaram de comparecer pela dificuldade do transporte. Teremos também um reflexo positivo para os servidores, que vão se deslocar por meio desta linha”, aponta o superintendente da Região de Saúde Centro-Sul, Ronan Garcia.

As tratativas foram na intenção de facilitar o acesso do usuário. “Sabemos que, para buscar o serviço de saúde, o cidadão precisa do transporte. A ampliação e a integração destas linhas, portanto, mais que atender aos pacientes, atende também famílias que necessitam”, destaca o secretário executivo da Semob, Alex Carreiro.

A locomoção ao ISM já contava com a linha 178, que realiza o percurso Riacho Fundo I ao instituto. Contudo, o ônibus para interligar até o Riacho Fundo II era uma demanda antiga da comunidade. “Essa linha é um presente muito grande que as secretarias estão dando para gente. Ela vai facilitar demais para pacientes idosos ou àqueles que têm alguma deficiência física. Estou muito emocionada e feliz com essa conquista”, afirma a paciente e representante dos usuários do Caps II do Riacho Fundo I, Luciana Claudino.

A notícia da nova linha de ônibus foi anunciada durante reunião entre representantes da SES-DF, da Semob-DF e dos usuários dos serviços de saúde, na última quinta-feira (26), no ISM.

Serviço

O Caps II do Riacho Fundo I atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, localizado na EPNB, KM 2, Granja do Riacho Fundo, AE, S/N – Riacho Fundo I. Saiba mais informações clicando aqui.