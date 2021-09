Paciente recebe visita de sua banda musical favorita

Eduardo Sampaio emocionou-se ao acordar ouvindo o som do grupo após ser extubado e, nesta quinta-feira (16), ganhou uma apresentação

No início desta semana, viralizou na web um vídeo que mostra o paciente Eduardo Sampaio, de 28 anos, acordando no Hospital de Campanha do Autódromo ao som do grupo de pagode Menos é Mais. Em tratamento contra a covid-19, ele ficou 17 dias intubado e sedado, e acordou emocionado ouvindo a música de sua banda favorita.

O que Eduardo não sabia é que grupo fazia uma apresentação exclusiva para ele. Na área externa do hospital, onde ele continua internado, um palco foi montado para que os artistas se apresentassem para o fã, com toda segurança que o momento exige. Vendado, Eduardo foi conduzido para o lado externo em uma cadeira de rodas e, ao retirar a venda e ver os cantores, se emocionou bastante.

Vitória sobre a covid-19

O despertar da sedação representou a vitória na luta contra o coronavírus, e a comemoração com música foi idealizada pela equipe de fisioterapia da unidade. Em contato com familiares, a equipe descobriu as preferências musicais de Eduardo e sua paixão pela banda. A informação foi disponibilizada no prontuário afetivo que fica ao lado do leito do paciente.

O prontuário afetivo também revela a comida favorita e time do coração. Durante os atendimentos, a equipe de psicologia transmitia os áudios carinhosos enviados pela família e, no momento de musicoterapia, as músicas favoritas eram tocadas. Mesmo sedado, ele sempre ouvia as canções prediletas.

O momento foi registrado em vídeo e, ao receber as imagens e ver Eduardo muito emocionado com o carinho da equipe ouvindo a música de seus ídolos, a família entrou em contato com a banda, que prontamente aceitou o convite para fazer essa surpresa ao fã.

Comunicada sobre a intenção dos artistas de visitarem o paciente, a equipe da unidade e a banda organizaram-se para que Eduardo recebesse a surpresa seguindo todos os protocolos de segurança e distanciamento. Além disso, a unidade permite visitas a distância para que pacientes com covid-19 em condições de sair por instantes de seus leitos possam ver seus familiares.

Após a apresentação, Eduardo, que já se encontra numa condição clínica boa, está curado da covid-19, e provavelmente receberá alta nesta sexta-feira (17), voltou para o leito do hospital e segue com o tratamento.