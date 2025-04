Ouvidorias do DF se reúnem para alinhar novas diretrizes de atendimento ao cidadão

A primeira reunião geral da Rede Sigo deste ano foi realizada na semana passada, pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). Ao todo, 147 participantes foram reunidos no auditório da Escola de Governo do Distrito Federal (Egov). O controlador-geral do DF, Daniel Lima, e da ouvidora-geral do DF, Daniela Pacheco, marcou presença no encontro, cujo objetivo foi fortalecer o trabalho das ouvidorias públicas no atendimento à população.

Durante o evento, foi lançado o novo Guia Prático para Ouvidorias, documento que traz orientações atualizadas para padronizar e qualificar os serviços prestados aos cidadãos. Outro destaque foi a apresentação da Trilha de Capacitação 2025/2026, programa de formação continuada que visa a aprimorar o trabalho dos servidores que atuam no sistema.

Representantes de diversos órgãos compartilharam experiências durante o Momento do Ouvidor. Sérgio Gaze e Edna Vilas Boas, da Casa Civil, enfatizaram a necessidade de alinhamento entre as ouvidorias e as políticas de governo. Patrícia Almeida, da Defensoria Pública do DF (DPDF), destacou o papel estratégico desses canais no acesso à Justiça, enquanto Annie Vieira, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), abordou o programa GDF mais Perto do Cidadão, com orientações acerca da participação das ouvidorias.

A CGDF também apresentou o projeto Ouvidoria Destaque, que visa a reconhecer e premiar as ouvidorias que se destacam pela excelência em suas atividades. A iniciativa busca incentivar a inovação e a excelência no atendimento ao cidadão, reforçando a transparência e a eficiência na gestão pública.

O encontro marcou o início das atividades da Rede Sigo neste ano, reforçando o compromisso de manter um canal permanente de diálogo entre governo e população. As ouvidorias do DF recebem e encaminham demandas como reclamações, denúncias, sugestões e elogios, servindo como importante ferramenta de controle social e melhoria dos serviços públicos.

A Rede

O Sigo (Sistema de Gestão de Ouvidoria) foi criado pela lei nº 4.896/2012, com a finalidade de garantir a participação popular e contribuir para desenvolver a cultura de cidadania e para aprimorar os serviços públicos prestados pelo Poder Executivo.

Essa rede integra as ouvidorias de todos os órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), promovendo a troca de experiências, padronizando processos e fortalecendo o canal de diálogo entre a administração pública e o cidadão. Por meio dela, as demandas da população são registradas, monitoradas e respondidas de forma ágil e transparente.

O Guia Prático para Ouvidorias, por sua vez, detalha fluxos padronizados para tratamento das demandas de ouvidoria, parâmetros de qualidade no atendimento e procedimentos para integração sistêmica entre as 93 unidades da Rede Sigo.

*Com informações da Agência Brasília