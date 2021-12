Ouvidoria do Corpo de Bombeiros inova e lança atendimento em Libras

Ouvidoria do CBMDF agora oferece atendimento inclusivo para deficiente auditivos por meio de linguagem de sinais

Em uma iniciativa pioneira e com o intuito de humanizar o atendimento às pessoas com deficiência auditiva, a Ouvidoria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) agora atende à Comunidade Surda por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O atendimento diferenciado é oferecido no Posto da Ouvidoria do CBMDF no “Na Hora” de Taguatinga. Uma militar, que possui qualificação em Libras, é encarregada de prestar o serviço, jamais realizado pela corporação antes.

Serviço

O atendimento se dá de forma pré-agendada no site: https://agenda.df.gov.br/.