Orquestra sinfônica fará apresentação gratuita no Guará

A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro fará um dos principais eventos da programação dos 55 anos do Guará. Eles se apresentarão gratuitamente no dia 22 de maio (quarta-feira), às 19h, no Auditório da Administração. Serão 200 ingressos disponibilizados a partir desta sexta-feira (17), por ordem de retirada.

Regente da orquestra, o maestro Claudio Cohen adianta que o público pode esperar um repertório diversificado na apresentação. “Para nós, da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, é uma grande satisfação poder mostrar a nossa música para a população do Guara, sobretudo celebrando mais esse aniversário especial desta querida cidade. Vamos abordar um repertório de grande diversidade musical que vai dos clássicos da música universal do cinema, popular e ainda do rock”.

“Será o segundo ano consecutivo que a Administração Regional do Guará recebe a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro. Mais um grande evento para celebrar em grande estilo os 55 anos da nossa cidade, que neste ano conta com 25 eventos oficiais na programação”, destaca o administrador do Guará, Artur Nogueira.

Os ingressos são limitados e a retirada ocorre na recepção da Administração Regional do Guará, das 8h às 12h, e das 14h às 18h, a partir desta sexta-feira (17), mediante a doação de um kg de alimento não perecível. As doações arrecadadas serão destinadas às vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul.

