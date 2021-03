Orquestra Sinfônica apresenta concerto inédito nesta terça (30)

Serenata foi gravada no Foyer da Sala Villa-Lobos e será exibida no Youtube nesta terça (30), às 20h

Os amantes de música clássica vão poder acompanhar um concerto inédito da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS) nesta terça-feira (30), às 20h, no canal no YouTube. A apresentação “Serenata Opus 44″, de Antonín Dvořák (1841-1904), foi gravada antes do decreto de fechamento de todos os espaços culturais da Secec, no Foyer da Sala Villa-Lobos, no Teatro Nacional.

A Sinfônica realizou uma série de gravações em fevereiro no foyer, algumas das quais estarão na programação de abril, que será divulgada na próxima semana. “Para a OSTNCS é uma ótima oportunidade valorizar esse espaço maravilhoso, com jardins de Burle Marx e as belas esculturas de Alfredo Ceschiatti e Marianne Peretti”, explica o maestro Cláudio Cohen.

“O Foyer da Sala Villa-Lobos já foi palco de vários concertos e eventos culturais como, por exemplo, o Projeto Sarau nos anos 90”, lembra o regente. “Nos grandes teatros do mundo, tais como o Teatro Colón (Buenos Aires) e o Theatro Municipal de São Paulo, é um hábito ter evento de música de câmara nesses espaços”, acrescenta.

Sobre a experiência de gravar no local, Claudio Cohen afirma que existem muitas possibilidades sonoras e de luz a serem exploradas no espaço.

“A acústica é bem viva e reflexiva, e a luz tem variações vibrantes de cores durante o dia. Os músicos, às vezes, sofrem um pouco com o barulho externo, o que é compensado com microfonação e as dinâmicas acústicas das obras executadas”, revela o maestro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O regente explica que o foyer comporta diversas formações de câmara de até 45 músicos, com cordas, madeiras, metais e percussão.

“Mas temos priorizado formações camerísticas de até 25 músicos”, revela, em respeito às medidas de distanciamento social necessárias ao enfrentamento da crise sanitária.

No momento, o Foyer segue fechado para novas gravações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Link do Canal

As informações são da Agência Brasília