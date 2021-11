Orquestra Filarmônica de Brasília faz shows de Natal no Venâncio Shopping

Apresentações sempre às sextas, das 12h30 às 13h30, na Praça de Alimentação. Acesso livre.

Já é Natal no Venâncio Shopping. Desde o dia 3 de novembro, todo o mall ganhou decoração especial inspirada no tema All We Need is Love, uma referência à música dos Beatles que fala de amor e fraternidade.

E para embalar os almoços de sexta-feira , a Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB) faz apresentações de duos instrumentais com repertório que inclui temas natalinos, sempre das 12h30 às 13h30, na Praça de Alimentação, com acesso livre.

Importante ressaltar que o Venâncio, bem como todos os seus lojistas, estão adotando as medidas de segurança e higiene indispensáveis ainda para controle da pandemia. Isso garante o acesso seguro a todos os clientes e parceiros do mall.

Programação de novembro

Dia 19 – Percussão e Violão com João Victor Godinho e João Levi

Dia 26 – Sax e Piano com Sylvio César e Cristhiany Renatha





Presente para você



Compre, Ganhe e Concorra. De 3/11 a 30/12, a cada R$ 450,00 em compras, o cliente troca sua nota fiscal por um Chocottone Bauducco 500g + 1 cupom para concorrer a *2 Patinetes Elétricos, modelo W4, de 2500w personalizadas. Compras aos finais de semana dão direito a cupons em dobro.



Os cupons devem ser preenchidos e colocados na urna, que fica ao lado do Balcão de Informações – Piso Térreo. (regulamento disponível no site www.venancioshopping.com.br).



Com a campanha de Natal e ação promocional, a expectativa do Venâncio é um acréscimo de 10% nas vendas e 15% no fluxo de clientes em relação ao mesmo período do ano passado.





Serviço:

Concertos de Natal no Venâncio Shopping

Apresentações com a Orquestra Filarmônica de Brasília

Sextas de nov e dez, às 12h30.

Praça de Alimentação. Acesso Livre.

Informações: www.venancioshopping.com.br

instragram @venancioshopping

Informações: (61) 32082000

Entrada Franca.

Classificação Livre.