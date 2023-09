Orquestra de Rabecas do Cerrado se apresenta no DF

Eventos com instrumento tradicional serão gratuitos e contarão com a participação de artistas convidados. Shows começam neste sábado (23) e vão até outubro

A rabeca é um instrumento musical medieval, de três ou quatro cordas, precursor do violino. Se você ainda não conhece ou é admirador deste som pode conferir cinco concertos gratuitos que a Orquestra de Rabecas do Cerrado apresenta a partir deste sábado (23), nos meses de setembro e outubro.

O grupo nasceu em 2021, no meio da pandemia da covid-19, com sua primeira apresentação feita em live. No novo concerto, os músicos pretendem promover a tradição da rabeca, que passa pela cultura popular, do forró, das folias, sem esquecer das influências árabes, presente em diversas manifestações culturais em variadas regiões do mundo. Passando por Paranoá, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, a Orquestra de Rabecas do Cerrado também vai receber convidados como Martinha do Coco, Sivuquinha, Carol Carneiro, Bernardo Bittencourt, Kika Brandão e Fernando Cheflera.

O projeto multicultural é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), fomento de aproximadamente R$ 60 mil, e também trará o teatro de mamulengos.

Fomento à orquestra

“É importante fortalecer esses lugares, que já são pontos de cultura, trazendo a população para esses ambientes e difundindo essa cultura. A rabeca está muito na mão dos mestres que fazem e tocam o instrumento aqui no DF. Não tem essa tradição, da rabeca sertaneja, por exemplo, que fala tanto do Brasil e traz alegria para as pessoas”, afirma a diretora da orquestra, Maísa Arantes.

O grupo ensaia há quatro meses, com arranjos feitos especialmente para as rabecas. Maísa diz ter se apaixonado pelo timbre do instrumento, que conheceu há 15 anos. É um instrumento mais antigo que o violino, vindo da África e Oriente Médio, passando pela Europa com os colonizadores e se estabelecendo de norte a sul dentro da cultura popular.

‌Confira a programação das apresentações

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⇒ Sábado (23/9)

16h – Convidada: Martinha do Coco + Forró de Rabeca com André Soneca

Local: Praça da 28 do Paranoá

⇒ Domingo (24/9)

14h – Convidado: Bernardo Bittencourt + Forró de Rabeca com Maísa Arantes

17h – Convidados: Kika e Cheflera + Forró de Rabeca com Daniel Carvalho

Local: Mercado Sul de Taguatinga

⇒ 1º/10

16h – Convidado: Sivuquinha + Apresentação de Rabeca com Gilson Alencar

Local: Casa do Cantador de Ceilândia

⇒ 8/10

16h – Convidada: Carol Carneiro + Forró de Rabeca com Jéssica Carvalho

Local: Complexo Cultural Samambaia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília