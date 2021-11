Organização criminosa que roubava carros em Taguatinga é presa em Ceilândia

A polícia recebeu a informação sobre um grupo em um Ford KA, que havia roubado um veículo no estacionamento de um residencial

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta quarta-feira (3), cinco suspeitos de envolvimento em roubo de veículo na QNM 36, em Taguatinga Norte. A polícia recebeu a informação sobre um grupo em um Ford KA, que havia roubado um veículo no estacionamento de um residencial e que estaria fugindo no sentido Ceilândia.



A mesma equipe se deparou com o veículo na altura da QNM 25, seguindo em alta velocidade e com os faróis apagados, em direção ao Setor P Sul. Os assaltantes tentaram escapar após o condutor do veículo desobedecer a ordem de parada dada pela polícia. Dois integrantes abandonaram o automóvel e tentaram seguir em fuga a pé, mas foram detidos.

Os rapazes, de 16 e 21 anos, foram encaminhados à DCA 2 e 15ª DP, onde também foi recuperado o veículo roubado. Outros três suspeitos de envolvimento no roubo foram detidos no Ford KA e ficaram sob apuração na delegacia.