Ordenha mecânica e Dia da Saúde marcam terceiro dia da Emater-DF na AgroBrasília

A ordenha mecânica em duas vacas da raça girolando, que ocorreu no circuito da bovinocultur, deu inicio ao terceiro dia da Emater-DF na AgroBrasília nesta quinta-feira (23). O trabalho, resultou na retirada de cerca de 40 litros de leite, foi realizado pelos extensionistas rurais da Emater-DF Douglas Mariz e Florence Bertier, num curral modelo para propriedades leiteiras. O leite alimentará dois bezerros, com 30 e 35 dias, que estão no bezerreiro e que viraram atração do circuito.

A ordenha mecânica começou com a higienização das tetas das vacas com produto específico, processo chamado de pré-dipping, uma preparação com desinfecção local para o momento em que se coloca a ordenhadeira ou mesmo a mão do tratador, diminuindo as possibilidades de contaminação.

“São boas práticas de produção que nós, extensionistas da Emater-DF, orientamos os produtores no dia a dia, dentre elas ter um curral com piso cimentado em vez de terra para evitar contaminações do ambiente e impactar toda a cadeia leiteira” explicou a extensionista e médica veterinária Florence Berthier.

Ainda no início da manhã, cerca de 400 produtores rurais levados pela Emater-DF da Taquara e Sobradinho foram à AgroBrasília para conhecer as tecnologias apresentadas nos circuitos temáticos e as novidades da feira agropecuária.

Dia da Saúde

Para celebrar o Dia do Trabalhador Rural, comemorado em 25 de maio, a Emater-DF organizou nesta quinta-feira (23) um Dia da Saúde, que aconteceu no Galpão Institucional da Emater-DF na Agrobrasília. Realizada em parceria com a Secretaria de Saúde do DF, por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e da Unidade de Saúde Básica (UBS) do PAD-DF, a ação ofereceu vacinação contra a influenza e orientação sobre o uso correto de equipamentos de segurança e proteção (EPI), de materiais cortantes no campo, da importância da vacina de tétano e de outras imunizações, além disso foram feitas testagens para hepatite B e C.

De acordo com a extensionista rural, Maria Bezerra, “é um dia para comemorar a saúde do trabalhador cuidando da prevenção e da saúde do trabalhador do campo”. Além dos produtores trazidos pela Emater-DF, todas as pessoas que passaram pelo circuito tiveram acesso aos serviços.

Bezerros são destaque em curral modelo para propriedades leiteiras

O presidente da Federação dos Produtores Rurais (FeproRural), Sérgio Leão, aproveitou a visita no Galpão Institucional da Emater-DF e participou do Dia da Saúde para tomar a vacina contra a gripe influenza. “Excelente essa parceria entre a Emater-DF e a Secretaria de Saúde, pois já aproveita o tempo do produtor que está na AgroBrasília para vacinar e quando estiver trabalhando, não precisa parar para ir lá na UBS para se vacinar”, avaliou.

Para a produtora rural da Taquara, Maria Cláudia Reis, a iniciativa também foi considerada excelente por otimizar o tempo do trabalhador e do produtor rural, que tem pouco tempo para ir até uma UBS. “Porque muitas vezes o produtor ou o trabalhador não tem tempo ou não se faz o tempo e, com esta oportunidade de estar aqui aprendendo e passeando, já aproveita e vacina, vê as tecnologias e tantas coisas que podem ajudar no dia a dia do produtor e do trabalhador rural. Parabéns para UBS e Emater-DF “, afirmou.

A ação terminou no final da manhã com a vacinação de 100 pessoas e testagem para hepatite B e C em 43 pessoas.

Cerca de 400 produtores rurais da Taquara, Sobradinho visitaram os oito circuitos tecnológicos do espaço da Emater-DF na AgroBrasília.

*Com informações da Agência Brasília