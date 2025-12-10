Operação Sossego aborda 150 motocicletas em Águas Claras

Na noite desta terça-feira (9), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), com o apoio da Polícia Militar (PMDF), realizou mais uma edição da Operação Sossego em Águas Claras. Em dois pontos de bloqueio, as equipes abordaram 150 motocicletas e registraram 33 infrações de trânsito.



Durante a ação, os agentes autuaram 11 motociclistas por dirigir veículo com o escapamento irregular, quatro inabilitados, um com a CNH vencida há mais de 30 dias, um com o direito de dirigir suspenso e 16 por infrações diversas.

*Com informações do Detran-DF