Operação remove invasões em áreas de preservação ambiental

Nesta quinta-feira (22), a Operação Pronto-Emprego, coordenada pela Secretaria DF Legal, realizou a remoção de invasões em uma área de preservação ambiental na Granja Modelo, no Parque Vivencial do Riacho Fundo II. As estruturas retiradas não eram habitadas e o local entrará no cronograma semanal da pasta, por se tratar de um local de grande especulação imobiliária de grileiros.

Ao todo foram removidas três estruturas de madeira para barracos, aterradas duas cisternas, retirada uma pocilga abandonada de aproximadamente 12m², recolhidos três basculantes truncados de entulhos.

As equipes desconstituíram ainda cinco lotes de tamanhos diversos e descaracterizados 450 metros lineares de cercas de madeira com arame farpado.

Os barracos onde se encontravam moradores, entre eles crianças, idosos e pessoas acamadas, não sofreram ação. Essas pessoas terão seus nomes enviados aos órgãos competentes para que sejam tomadas as devidas providências.

Destruição do bioma

Auditores da DF Legal constataram que grileiros têm destruído a área,usando da derrubada da mata nativa e ainda de queimadas para abrir espaço para novas ocupações irregulares. Com a inclusão semanal de ações nesses locais, a secretaria espera desestimular novas ações de grilagem.

Maior número de ações contra a grilagem

A Secretaria DF Legal informa que monitora 33 áreas prioritárias, além de outras eventualmente invadidas. A pasta informa, ainda, que em 2019 foram realizadas 392 operações de remoção de construções irregulares. Nesse período foram devolvidos à população do Distrito Federal 2,9 milhões de metros quadrados. Em 2020 foram 552 operações, sendo devolvidos aproximadamente 2,5 milhões de metros quadrados.

O maior número de operações e menor de área devolvida à população se deve à implantação de ações imediatas de combate à grilagem. Desde agosto, a atual gestão tem levado à frente a Operação Pronto-Emprego, que realiza remoções de edificações irregulares – casas desabitadas, bases para construções, muros, cercamentos, cisternas, poços artesianos, ligações irregulares de energia, entre outros – em um prazo de até 72 horas após o conhecimento do fato por parte da DF Legal.

O trabalho é diário (de domingo a domingo), com ações de remoções e/ou fiscalizações inclusive aos feriados, seja de remoções ou de fiscalização.

Com isso, evitam-se desgastes sociais, políticos, ambientais e econômicos, incluindo para os infratores, que tem do Estado uma resposta rápida à irregularidade, desestimulando o cometimento de crimes.





















