Operação policial combate o tráfico de drogas no Entorno do DF

Até agora, dezenas de mandatos de busca e apreensão foram cumpridos, além de mandatos de prisão no DF e Entorno

Foi realizada uma operação policial com o objetivo de combater o tráfico de drogas no Entorno do DF, de forma simultânea nas delegacias de Luziânia, Águas Lindas e Formosa. Até agora, dezenas de mandatos de busca e apreensão foram cumpridos, além de mandatos de prisão.

Na delegacia regional de Luziânia, ocorreu uma intensa integração entre as forças policiais. “Recebemos aqui diversas unidades especializadas com cães farejadores, como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Militar”, afirmou o agente responsável pelo caso.

Essa integração foi essencial para que a equipe encontrasse os entorpecentes e insumos, o que caracterizou o tráfico de drogas. Autos de prisão estão sendo lavrados.