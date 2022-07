Operação ‘Hoje Sim’ combate crimes no Paranoá Parque

Só nesta manhã, três pessoas foram presass em flagrante, e responderão por tráfico de drogas, roubos e tentativa de homicídio

Na manhã desta sexta-feira (29), uma operação policial foi realizada para combater diversos crimes que estão acontecendo no Paranoá Parque. Ao total, são 17 mandados de busca e apreensão que estão em andamento nas mãos dos 70 policiais que foram às ruas para isso.

Essa não foi a primeira vez que os agentes tentaram entrar no condomínio para combater o crime, e quando não conseguiam, os criminosos gravaam vídeos falando “hoje não”. Por isso, o nome dado à operação foi “Hoje Sim”.

A associação criminosa, além de traficar drogas como maconha e crack, furtavam casas e ameaçavam moradores e síndicos da região para que ninguém chamasse a polícia. Informações preliminares mostram que um dos investigados teve relação com o caso de homicídio que aconteceu no Paranoá Parque em abril, quando um homem foi executado de dentro do carro em que estava com sua companheira.

A operação já dura quatro meses e, até então, três pessoas haviam sido presas. Só nesta manhã, outras três foram presos em flagrante. Eles responderão por essa série de crimes, como tráfico de drogas, roubos e tentativa de homicídio.