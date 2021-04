Operação Fluidez é mantida na região do Balão de São Sebastião

Após testes com resultados satisfatórios, órgãos de trânsito decidiram estabelecer a reversão nos horários de pico

A Operação Fluidez no Balão de São Sebastião, executada em caráter de teste entre 31/3 e o dia 1º deste mês, no entroncamento das rodovias Estrada Parque Contorno (DF-001) com a DF-463, será mantida devido ter tido resultado satisfatório.

A ação consiste em uma ação conjunta que, empreendida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) e o Batalhão de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Distrito Federal (BPRv/PMDF), implementou alterações na rotatória e gerou um impacto positivo no trânsito da região.

“Nesse trecho da DF-001 trafegam aproximadamente 41 mil veículos diariamente em ambos os sentidos, e com essa operação estamos facilitando a vida dos motoristas de São Sebastião, dos condomínios da região do Tororó e do entorno sudeste do Distrito Federal”, explica o superintendente de Trânsito do DER, Elcy Ozório dos Santos.

“A operação minimizou os congestionamentos existentes e proporcionou melhor trafegabilidade”, reforça o comandante em exercício do BPRv, major Luiz Eduardo Miranda.

Dinâmica da operação

A alteração tem o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito durante os períodos das 6h às 9h e das 17h30 às 19h45 na região do Balão do Colorado, com a diminuição do movimento no cruzamento da DF-001. São trajetos utilizados pelos que seguem com destino ao Jardim Botânico pela manhã e no sentido Papuda/DF-140 à tarde.

Os motoristas que desejarem fazer a conversão poderão utilizar o retorno localizado a 950 metros, no sentido Jardim Botânico, ou o que se encontra a 800 metros, no sentido contrário (Papuda/DF-140). Os retornos possibilitam o acesso direto à pista da rodovia DF-001.

As informações são da Agência Brasília