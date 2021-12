Operação Estaca Zero prende três por roubo de veículo

A investigação foi iniciada em julho deste ano, na Divisão de Repressão a Sequestros (DRS), para apurar um roubo de veículo ocorrido no Setor M Norte, em Taguatinga

Na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Civil do DF cumpriu três mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, em Ceilândia, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. A ação é resultado da Operação Estaca Zero. Três pessoas foram presas.

A investigação foi iniciada em julho deste ano, na Divisão de Repressão a Sequestros (DRS), para apurar um roubo de veículo ocorrido no Setor M Norte, em Taguatinga.

Na ocasião, uma motorista de aplicativo teve seu carro roubado. Dois indivíduos desembarcaram de um veículo e abordaram a mulher com o emprego de uma pistola. Outros dois criminosos ficaram no interior do carro dando cobertura à ação.

Confira o vídeo do crime

Um dia após o crime, o veículo usado no roubo foi abordado e seus dois ocupantes, um homem e uma mulher, foram conduzidos à delegacia.

A mulher informou ser proprietária do carro. No interior do veículo, foi encontrada uma pistola e um macaco retirado do HB20 roubado da motorista de aplicativo.

Após quatro meses de investigação, três dos quatro autores do roubo foram identificados. Ficou comprovado que a mulher, não apenas emprestou o veículo para a prática delituosa, mas efetivamente participou do roubo, dando cobertura aos criminosos. E um dos indivíduos que abordou a vítima é companheiro dela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os presos estão incursos no crime de roubo majorado com pena prevista de quatro a dez anos de reclusão.