Operação Ceilândia Centro resulta em prisão por tráfico e detenção por porte de arma branca na CNM 02

A Operação Ceilândia Centro, executada pelo 8º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal nesta quinta-feira (11), rapidamente ganhou proporções relevantes ao resultar na prisão de um homem por tráfico de drogas e na detenção de outro por porte de arma branca. As ações ocorreram na CNM 02 e integraram um esforço contínuo para aumentar a sensação de segurança na região, frequentemente marcada por ocorrências de furto, uso de entorpecentes e circulação de suspeitos.

Logo após iniciarem as abordagens, os militares se depararam com um dos envolvidos, que carregava três porções de crack e R$ 191 em espécie — elementos que, segundo a guarnição, reforçavam a suspeita de comércio ilegal de drogas no local. Enquanto isso, outra equipe identificou um segundo indivíduo portando uma faca, o que elevou o nível de alerta durante a operação. A intervenção rápida evitou maiores riscos e permitiu o recolhimento seguro da arma branca.

Além disso, todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial, que agora conduz os encaminhamentos legais. Embora simples em sua duração, a ação demonstrou, mais uma vez, que operações ostensivas têm efeito imediato no combate a delitos diversos e ajudam a reduzir o avanço da criminalidade em áreas de grande circulação de moradores e comerciantes.