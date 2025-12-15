Operação Boas Festas registra 194 infrações no fim de semana em cinco cidades do DF

Entre sexta-feira (12) e domingo (14), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), com o apoio da Polícia Militar, realizou a operação Boas Festas em Ceilândia, Itapoã, Paranoá, Santa Maria e Taguatinga.

Durante as ações de fiscalização, foram realizados 992 testes de etilômetro, que resultaram na autuação de 61 condutores por dirigirem sob a influência de álcool. Dois motoristas foram encaminhados à delegacia por apresentarem índice alcoólico que configura crime de trânsito. Além disso, os agentes autuaram dez condutores inabilitados, 13 por conduzir veículos com escapamento irregular, 12 com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias e 98 por infrações diversas, totalizando 194 registros.

Embriaguez e ameaça

No domingo (14), durante uma blitz realizada em Ceilândia, na altura da QNM 08/10, um condutor com sinais visíveis de embriaguez tentou fugir da abordagem e agredir os agentes de trânsito. O motorista chegou a levar a mão à cintura, sugerindo que poderia sacar uma arma.

Diante da resistência, da desobediência às ordens legais e da suspeita de ameaça, foi necessário o uso do dispositivo de condução elétrica (taser) para conter o indivíduo. Mesmo após a intervenção, o condutor tentou fugir a pé em direção a um bar nas proximidades, mas foi alcançado e contido pelos agentes. O motorista foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia e submetido a exame no Instituto Médico Legal (IML), que constatou índice alcoólico compatível com crime de trânsito.

A Operação Boas Festas tem como objetivo reforçar a fiscalização de trânsito durante o período de confraternizações de fim de ano. As ações seguem até 4 de janeiro e serão realizadas em todas as regiões administrativas do DF.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)