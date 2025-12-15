Menu
Operação Boas Festas registra 194 infrações no fim de semana em cinco cidades do DF

Durante as ações de fiscalização, foram realizados 992 testes de etilômetro, que resultaram na autuação de 61 condutores por dirigirem sob a influência de álcool

Redação Jornal de Brasília

15/12/2025 10h16

Detran-DF, com o apoio da Polícia Militar, realizou a operação Boas Festas em Ceilândia, Itapoã, Paranoá, Santa Maria e Taguatinga, no final de semana | Foto: Divulgação/Detran-DF

Entre sexta-feira (12) e domingo (14), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), com o apoio da Polícia Militar, realizou a operação Boas Festas em Ceilândia, Itapoã, Paranoá, Santa Maria e Taguatinga.

Durante as ações de fiscalização, foram realizados 992 testes de etilômetro, que resultaram na autuação de 61 condutores por dirigirem sob a influência de álcool. Dois motoristas foram encaminhados à delegacia por apresentarem índice alcoólico que configura crime de trânsito. Além disso, os agentes autuaram dez condutores inabilitados, 13 por conduzir veículos com escapamento irregular, 12 com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias e 98 por infrações diversas, totalizando 194 registros.

Embriaguez e ameaça

No domingo (14), durante uma blitz realizada em Ceilândia, na altura da QNM 08/10, um condutor com sinais visíveis de embriaguez tentou fugir da abordagem e agredir os agentes de trânsito. O motorista chegou a levar a mão à cintura, sugerindo que poderia sacar uma arma.

Diante da resistência, da desobediência às ordens legais e da suspeita de ameaça, foi necessário o uso do dispositivo de condução elétrica (taser) para conter o indivíduo. Mesmo após a intervenção, o condutor tentou fugir a pé em direção a um bar nas proximidades, mas foi alcançado e contido pelos agentes. O motorista foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia e submetido a exame no Instituto Médico Legal (IML), que constatou índice alcoólico compatível com crime de trânsito.

A Operação Boas Festas tem como objetivo reforçar a fiscalização de trânsito durante o período de confraternizações de fim de ano. As ações seguem até 4 de janeiro e serão realizadas em todas as regiões administrativas do DF.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)

