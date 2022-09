Ônibus pega fogo em pátio do terminal no setor O, em Ceilândia

As chamas atingiram somente a parte dianteira interior do veículo e o motor, localizado também na parte dianteira

Um ônibus, da empresa São José, pegou fogo na madrugada deste sábado (17), no terminal do Setor O, em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

Chegando ao local, a equipe de socorro encontrou um considerável volume de fumaça vindo do veículo. Imediatamente, foi iniciado o combate às chamas e o incêndio foi combatido com sucesso.

As chamas atingiram somente a parte dianteira interior do veículo e o motor, localizado também na parte dianteira.

No momento do incidente, o veículo estava vazio. Não houve vítima proveniente deste incidente.

O responsável pelo veículo da empresa ficou aos cuidados do local.