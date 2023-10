Oficina participativa do Plano Diretor vai ao Riacho Fundo II

Aberto a toda a população, encontro será realizado no próximo dia 10 de outubro, com transmissão simultânea pelo YouTube

No próximo dia 10 de outubro, o Riacho Fundo II sediará a 37ª oficina participativa da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot), lei que vai orientar o desenvolvimento do Distrito Federal pelos próximos dez anos.

A participação da população na elaboração dessa lei é de fundamental importância, explica o coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana da Seduh, Mário Pacheco: “É no Plano Diretor que são definidas as áreas de oferta habitacional, de preservação ambiental, de regularização, áreas prioritárias para certos tipos de investimento, além das áreas urbanas e rurais”.

O evento, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), terá início às 19h, no Centro de Ensino Fundamental 01. O encontro será transmitido ao vivo pelo canal da secretaria no YouTube, o Conexão Seduh. As sugestões apresentadas pela comunidade serão analisadas pela área técnica e, quando possível, inseridas no novo texto do Pdot.

A diretora comunitária do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), Ana Maria de Oliveira, reforça a importância da participação da comunidade, para que se possa definir as principais demandas da região.

“O Riacho Fundo II carece hoje de uma vila olímpica para dar a oportunidade de exercício para idosos e crianças”, afirma a gestora. “A questão de um quartel da polícia, que iria melhorar muito a segurança, o que acabaria também incentivando a vinda de mais comércio na região, criando mais empregos; a construção de vias para melhorar o acesso e a mobilidade, bem como a construção de áreas de lazer… o momento de sugerir e buscar essas melhorias é agora.”



Serviço

Oficina participativa do Pdot / Riacho Fundo II

→ Data: terça-feira, 10 de outubro, às 19h.

→ Local: Centro de Ensino Fundamental 01, 1ª Etapa, QN 7D, Área Especial 1

→ Acesso virtual pelo canal Conexão Seduh.

