Oficina de capacitação Empreender Mulher abre 80 vagas

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou, nesta quarta-feira (25), o chamamento público para preenchimento de 80 vagas destinadas à oficina de capacitação do Projeto Empreender Mulher, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet). O ato foi oficializado em edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Serão ofertadas 40 vagas no período matutino, com aulas ministradas das 9h às 12h, e a outra metade no turno vespertino, das 14h às 17h. Todos os cursos terão carga horária de 36 horas/aula.

O cronograma de realização da oficina de empreendedorismo está distribuído da seguinte forma:

Matutino (40 vagas)

– 1ª semana: 13, 14 e 17 de novembro

– 2ª semana: 20, 22 e 24 de novembro

– 3ª semana: 27 e 29 de novembro e 1º de dezembro

– 4ª semana: 4, 6 e 8 de dezembro

Vespertino (40 vagas)

– 1ª semana: 13, 14 e 17 de novembro

– 2ª semana: 20, 22 e 24 de novembro

– 3ª semana: 27 e 29 de novembro e 1º de dezembro

– 4ª semana: 4, 6 e 8 de dezembro

As aulas ocorrerão na Quadra 02, Conjunto 4, Lote 5, Espaço Comunitário do Paranoá Parque, localizado em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS).

Participação

As interessadas em participar da oficina devem preencher o formulário eletrônico de inscrição do programa, que está disponível no site. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 25 e 31 de outubro.

Para participar, é preciso ser pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular no país, trabalhador adulto e, prioritariamente, a população negra, mulheres, jovens, pessoas com deficiência, migrantes e demais minorias.

Só serão aceitas candidaturas de mulheres com idade mínima de 18 anos e que tenham, pelo menos, grau de escolaridade de nível fundamental. As candidatas devem, obrigatoriamente, residir no Itapoã ou no Paranoá.

Convocação

O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos para o início das atividades serão divulgados no site da Sedet, a partir do dia 1º de novembro.

As aprovadas deverão comparecer presencialmente à Agência de Atendimento ao Trabalhador do Itapoã, nos dias 6 e 7 de novembro, das 9h às 17h, ou enviar e-mail para [email protected], no mesmo período.

É preciso apresentar os seguintes documentos comprobatórios originais: carteira de identidade (RG), ou documento equivalente com foto, e Cadastro Geral de Pessoas Físicas (CPF); comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho; e comprovante de escolaridade.

*Com informações de Victor Fuzeira, da Agência Brasília