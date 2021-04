Ocupação de leitos de UTI chega a 91% na rede pública

Conforme informação do SES-DF, a rede particular conta apenas uma vaga disponível, no Hospital São Francisco

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou na manhã deste domingo (11), que a rede pública hospitalar está com 91,86% de ocupação do total de leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI) destinados aos pacientes com a Covid-19.

Conforme a informação, a rede particular conta apenas uma vaga disponível, no Hospital São Francisco. O Governo do Distrito Federal (GDF), no entanto, conta com 11 leitos disponíveis nesses estabelecimentos, contratados para dar suporte às unidades públicas.

A SES-DF ainda divulgou que 67,49% dos pacientes na rede pública permanecem por até 15 dias internados na UTI, enquanto 18,72% precisarão de 30 dias. Ao todo, 13,79% precisaram passar mais de um mês na internação.