Obras trazem melhorias para Torre de TV

A segunda etapa de obras com a reforma do Complexo Urbanístico da Torre de TV vão ter início na próxima semana pelo BRB. Desta vez, serão realizadas intervenções para a finalização dos espelhos d’água e do projeto de irrigação dos canteiros próximos à torre, no Jardim Burle Marx.

Desde que assumiu a gestão da Torre de TV, um dos principais cartões postais de Brasília, o BRB já reformou a fonte, o mezanino, o mirante e a Feira da Torre, reabertos à população em 2020.

“O BRB atua além do papel de um banco tradicional e tem orgulho em participar ativamente do dia a dia da população do Distrito Federal. Estar à frente da gestão da Torre de TV reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento econômico, social e humano”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

As obras para finalização dos espelhos d’água perto da plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto e a irrigação dos canteiros perto da Torre de TV estão programadas para durar 180 dias, e começam logo após o feriado de Carnaval.

Também está prevista para 2022 a entrega do paisagismo do espaço localizado entre a Rodoviária e a Torre. Os projetos originais estão sendo preservados. O boulevard contará, ainda, com a disponibilização de wi-fi para a população.

*Com informações da Agência Brasília