Obras são destacadas em comemoração dos 62 anos do DER

No evento de aniversário, o governador Ibaneis Rocha reconheceu o trabalho feito pelo DER e falou sobre as obras da cidade

Na Escola Vivencial de Trânsito Transitolândia, no Parque Rodoviário do DER, em Sobradinho-DF, foi realizado um evento de comemoração dos 62 anos do DER com a presença do diretor do departamento, de deputados e do governador Ibaneis Rocha (MDB).

Na ocasião, o diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior, falou da quantidade de obras por todo o DF: “Não precisamos nem citar cada uma, por onde você passa, vê que melhorias estão sendo feitas”, afirmou. Fauzi ainda destacou o investimento financeiro, que já passa de R$ 1 bilhão nesses três anos e meio de gestão.

Segundo o diretor, o DER tem dado resultado, seja com obras grandes ou pequenas, desde faixa reversa a duplicação de vias. “Esse é um dia de felicidade e festa para comemorar todos os serviços que prestamos para a população”, comemorou.

Já o governador fez questão de reconhecer o trabalho feito pelo departamento: “Estamos passando por um longo processo de reformulação da infraestrutura da nossa cidade. Sem o DER, muito do que está acontecendo seria impossível”, completou Ibaneis.