Obras na DF-180 já recuperaram 2 quilômetros de pavimento

Governo do Distrito Federal investe cerca de R$ 12 milhões na via, com 18 mil toneladas de massa asfáltica; mais de 30 mil motoristas trafegam pelo local diariamente

Desde que foi autorizado o início das obras de recuperação da DF-180 no trecho do entroncamento entre a BR-070 e a BR-080, no Incra 8, em Brazlândia, as equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER) já retiraram cerca de 2 km do pavimento antigo. Desde agosto, a via, que estava desgastada, passa por um processo de recuperação pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em um trecho de 7,6 km de extensão.

A obra, que promete beneficiar aproximadamente 30 mil motoristas por dia, demanda do GDF investimentos de R$ 12,1 milhões, utilizados também na aplicação de cerca de 18 mil toneladas de massa asfáltica.

“Estamos fazendo toda a restauração asfáltica da DF-180, que consiste em trocar todo o pavimento antigo, que está bastante deteriorado, por um novo, com a vida útil de, no mínimo, dez anos”, explica o superintendente de Obras do DER, Cristiano Cavalcante. “A via estava bastante antiga, trazendo desconforto aos usuários.”

Etapas

O trecho inicial que recebe as obras fica na DF-180, ao lado da BR-080, de Brazlândia, no sentido BR-070, que margeia Ceilândia. Por lá, os técnicos já trataram a camada inferior ao pavimento, chamada de base, para aplicar a nova camada asfáltica. As obras de recuperação ocorrem de forma gradual para reduzir os impactos aos moradores e motoristas da região.

“A ideia é fazermos trecho por trecho para trazer o menor transtorno possível ao trânsito no local”, reforça o superintendente. Após ter sido feita a troca do pavimento antigo, também haverá serviços de drenagem de águas pluviais e de sinalização vertical e horizontal.

Boas condições de tráfego

A aposentada Dalva Ferreira da Silva, 61, comemora a obra. “O asfalto estava todo esburacado, com muito remendo”, lembra. “O carro transitava com muita trepidação, tudo desnivelado. Tem muito tempo que a gente espera essa obra e eu espero que realmente melhore a vida de quem anda por aqui”, completa.

O gerente de Apoio Rural da Administração Regional de Brazlândia, João Batista Lima, também ressalta a importância desse trabalho: “Essa é uma obra muito esperada porque faz anos que essa pista foi construída. Não dava mais nem para tapar os buracos com tanto remendo que já tinha. Havia inúmeras reclamações na ouvidoria. Em breve, teremos mais qualidade de vida para quem anda por aqui”.

Além dos motoristas de Brazlândia, a recuperação da DF-180 beneficia condutores de Taguatinga, Ceilândia, Gama e do Entorno, que vão poder voltar a utilizar a via em boas condições.

