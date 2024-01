Obras: desafios e metas cumpridas marcaram 2023

“Cada projeto é uma contribuição para a melhoria da qualidade de vida da população”, disse o secretário de Obras e Infraestrutura

“Desde que recebi a missão do governador Ibaneis Rocha de liderar a Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF, mergulhei numa jornada que tem sido uma junção de desafios e conquistas. Cada projeto que abraço, vejo-o como mais uma importante contribuição para a melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal.

Essa é a motivação pela qual eu e minha equipe de dedicados servidores da secretaria não medimos esforços para entregar vias asfaltadas, redes de drenagem eficientes, calçadas acessíveis e bem-executadas, espaços de convivência revitalizados e utilizados pela população.

O ano de 2023 destacou-se por importantes entregas. É o caso do Túnel Rei Pelé e do Boulevard, obras que mudaram a realidade do centro de Taguatinga, e do Viaduto Luiz Carlos Botelho Ferreira, no Sudoeste, mais um avanço na construção do corredor Eixo Oeste, corredor BRT que vai ligar o Sol Nascente ao Plano Piloto, proporcionando fluidez no tráfego da região.

A requalificação da Avenida Paranoá era uma demanda antiga da população local. Não posso deixar de mencionar as obras em andamento na W3 Sul e no Setor Comercial Sul, ambas com o intuito de recuperar esses centros comerciais tão importantes para Brasília.

O ano de 2024 promete mais trabalho, mais entregas e, acima de tudo, mais realizações. É nesta empreitada que sigo, em meio a desenhos técnicos e canteiros de obras, descobrindo a beleza de dar forma ao futuro. Certo de que cada obra de infraestrutura é uma peça no quebra-cabeça da evolução, eu, como engenheiro, tenho o privilégio de ser parte dessa narrativa de progresso e transformação. Vamos em frente!”

*Luciano Carvalho, secretário de Obras e Infraestrutura