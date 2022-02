Obras continuam a todo o vapor, mesmo no feriado

Moradora da região, a babá Josiane Ribeiro, 41 anos, também se mostra satisfeita com a obra. “Nós, pedestres, não tínhamos lugar para passarmos”

As obras não pararam no Distrito Federal durante o carnaval. Nesta segunda-feira (28), a Avenida Paranoá, os viadutos do Setor Policial e o Túnel de Taguatinga continuaram em obras. Essa medida é para aproveitar o período com poucas chuvas.

De acordo com Luciano Carvalho, secretário de Obras, o principal objetivo é concluir todas as obras em 2022. “Para isso, não podemos perder tempo. Máquinas e operários de nossas contratadas estão em ação, mesmo durante o feriado de Carnaval. Temos que aproveitar cada segundo sem chuva para evoluir com os serviços”, justificou.

A secretária-executiva de Obras, Janaina Chagas, explicou a necessidade de trabalhar durante o feriado. “Fevereiro foi um mês muito chuvoso. Nossas obras em andamento foram bastante afetadas. O ritmo, infelizmente, acaba ficando mais lento e a população tem a impressão de que a obra parou. É importante destacar que o planejamento das obras é feito com base no clima de Brasília, com suas estações chuvosas e secas.”

No Paranoá, a Avenida Principal está sendo reformada desde o início de fevereiro.

Moradora da região, a babá Josiane Ribeiro, 41 anos, também se mostra satisfeita com a obra. “Nós, pedestres, não tínhamos lugar para passarmos. Toda obra desgasta, tem barulho, poeira, mas no final todo mundo fica satisfeito”, comenta ela, que mora no Paranoá há oito anos.

Situação especial vive Agamenon da Silva, 36 anos. Ele é um dos responsáveis pela revitalização da avenida e é morador da região. “É gratificante, depois que tudo estiver pronto, saber que eu ajudei diretamente o lugar em que eu moro e tenho um carinho imenso”, pontuou. “Se mandarem eu trabalhar todos os dias, estou aqui. Sei da nossa importância para o Paranoá melhorar ainda mais e não tenho que reclamar de nada, pois estou ganhando o meu pão de cada dia para levar para casa”, completou. Aproximadamente 10 quilômetros da obra estão concluídos e a previsão de duração é de 12 meses. “Mas estamos tentando antecipar e entregar em outubro”, concluiu.

No Setor Policial

As obras nos dois viadutos na Estrada Setor Policial Militar (ESPM) também não pararam.

Engenheiro da construção, Gabriel Cardoso conta que essa ação é feita em duas partes: a estrutura dos viadutos e a pavimentação. “No momento, estamos mais concentrados na estrutura porque as chuvas vinham nos atrapalhando bastante com relação à pavimentação. Ainda tivemos um pequeno atraso porque houve uma revisão dos projetos, aditivos e equilíbrio.” O investimento inicial seria de R$ 8 milhões, mas passou para R$ 10.378.182,07.

Atualmente, 55% de toda a obra estão prontos, sendo que, desse percentual, 75% são da parte de estruturação do viaduto. A previsão é de que os viadutos estejam completamente prontos no fim de junho ou início de julho. A parte da estrutura será entregue em meados de abril.

Outra obra que não parou foi a do Túnel de Taguatinga. Iniciada em 20 de julho de 2020, está programada para ser entregue à população em meados deste ano. O investimento do GDF no túnel é de R$ 275.744.558,87 e 65% das obras já foram executados.

*Com informações da Agência Brasília