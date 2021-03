Obra em região do Paranoá e Itapoã é concluída

Obra beneficia aproximadamente 30 mil motoristas que trafegam diariamente pelo trecho

O serviço de recapeamento asfáltico em 1,4 km da Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho do Paranoá/Itapoã, foi concluído pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). O trabalho de pavimento da rotatória existente, localizada no entroncamento da Estrada Parque Tamanduá (DF-015) com a DF- 250, também recebeu manutenção.

Para a execução da reforma, que beneficia cerca de 30 mil motoristas que passam por ali diariamente, foram aplicadas 1.100 toneladas de massa asfáltica. No serviço foram investidos R$ 700mil de obra direta, ou seja, de investimento da própria autarquia.

O trabalho contou com a participação de 40 servidores, que executaram o serviço em 20 dias. A próxima etapa será a implantação da sinalização horizontal e vertical que será realizada nos próximos dias.

“A renovação do asfalto deixa todos nós, motoristas, mais seguros. Esse balão é muito importante para todos que moramos aqui no Paranoá ou para quem está apenas de passagem pela cidade”, comemorou o auxiliar de serviços gerais Sandro Damasceno, 28 anos.

Viaduto

Está prevista para esta sexta-feira (12), a partir das 10h, na sede do departamento, a abertura das propostas para a duplicação dos 5,3 km da DF-250 no trecho entre a DF-001 e a DF-015 até o acesso a Sobradinho dos Melos.

E será realizado no próximo dia 26, às 10h, na sede do DER, a licitação para a construção do viaduto do Paranoá/Itapoã. A data do certame foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) no último dia 3. A obra de arte especial será construída no balão Itapoã/Paranoá, que liga a DF-001 ao entroncamento da DF-015 com a DF- 250.

“Este pacote de obras na região do Paranoá vai deixar o trânsito com mais fluidez e possibilitar conforto e segurança para os milhares de motoristas que diariamente trafegam neste trecho”, explicou o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior.

