O DF tem segundo menor quantitativo de população indígena no Brasil

Desse número, 95,3% se declararam de cor ou raça indígena. Ao passo que 275 (4,7%) se consideram indígenas.

São 5.813 indígenas no Distrito Federal, de acordo com dados do Censo 2022 Indígenas: Primeiros resultados, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse quantitativo representa 0,34% da população indígena do Brasil. A capital federal se tornou, então, a segunda Unidade da Federação com menor quantidade de pessoas indígenas.

Desse número, 95,3% se declararam de cor ou raça indígena. Ao passo que 275 (4,7%) se consideram indígenas.

Antes do DF, o menor quantitativo de pessoas indígenas foi encontrado em Sergipe, com o total de 4.708. E na terceira posição, está o Piauí com 7.198 pessoas indígenas.

O IBGE optou por acrescentar ao questionário para as populações tradicionais o quesito “Você se considera indígena?”. Esse quesito funciona como uma pergunta de cobertura, e como explica Michella Reis, analista do IBGE-DF, isso amplia a captação dessa população, que era considerada subnumerada. “Além disso, foi incluído os quesitos de etnia e lingua falada dos povos indígenas”. Com isso, os órgãos públicos, governamentais e federais, podem ampliar as políticas públicas direcionadas para os povos originários.

O instituto de pesquisa ressaltou que por esse motivo, as comparações com o censo de 2010 precisam levar em consideração esse incremento. No censo de 2010, a população indígena residente na capital federal era de 6.128 indígenas, que se declararam no quesito cor/raça.

Atualmente a população indigena representa 0,21% da população residente da capital, tendo caído 0,03 pontos se comparado com 2010, mesmo com a ampliação da cobertura, no DF ocorreu uma retração dos povos tradicionais residentes.

A Constituição Federal de 1988, considera que as Terras Indígenas são “territórios de ocupação tradicional”, e são bens da União, sendo reconhecidos aos indígenas a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Segundo informações do IBGE, no Distrito Federal não foi levantada nenhuma terra indígena declarada ou legalmente instituída, ou seja, os 5.813 indígenas residentes do DF são classificados como residentes fora de terras indígenas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Censo 2022 foi constatado que o DF é a Unidade da Federação com menor percentual de moradores indígenas em domicílios particulares permanentes, ocupados com pelo menos um morador indígena. O número é de 4.001 domicílios, em que apenas uma média de 1,4 morador (43,96%) se declarou indígena.