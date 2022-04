O DF conta com educação especializada desde os primeiros meses de vida

Todas as 14 Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Educação do DF possuem escolas que ofertam atividades da Educação Precoce

A rede pública do DF tem um atendimento educacional especializado voltado a crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade. São contempladas aquelas que fazem parte de grupos de risco, prematuras, com deficiência, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com sinais de precocidade para altas habilidades ou superdotação, entre outras.

Todas as 14 Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Educação do DF possuem escolas que ofertam atividades da Educação Precoce. Ao todo, são atendidos 3.100 bebês e crianças.

Miguel de Jesus, 3 anos e 2 meses de idade, começou a frequentar o programa no Centro de Ensino Especial 1 de Sobradinho em 2022. Ele nasceu prematuro e teve indicação médica devido a um atraso na fala. “Eu já percebi muita diferença no comportamento dele em pouco tempo. Ficou mais sociável e com melhor desenvolvimento. O atendimento e o ambiente são 100%”, conta Edjane Maria de Jesus, mãe de Miguel.

A pedagoga Isis Gonçalves acompanha Miguel e diz que se encontrou no trabalho com a Educação Precoce. “Essa atuação me realiza no dia a dia como professora. É importante enxergar cada criança como um ser individual e com sua história de vida. Vamos trabalhar para alcançar os marcos da infância, independentemente do diagnóstico e sempre respeitando as características individuais”, analisa a professora.

João Gabriel Corrêa, 1 ano e 8 meses, também frequenta as atividades da Educação Precoce no Centro de Ensino Especial (CEE) 1 de Sobradinho. “Eu não sabia que a rede pública tinha esse tipo de atendimento e fiquei muito surpresa positivamente com a qualidade. As professoras são atenciosas e já noto uma evolução no meu filho”, revela Cláudia Bruna Corrêa, mãe de João. Ele começou no programa após os diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Processamento Sensorial.

Desenvolvimento lúdico e integral

A iniciativa do Programa Educação Precoce começou em 1987 com objetivo de trabalhar em prol do desenvolvimento infantil. As atividades são feitas de maneira integrada entre pedagogos, educadores físicos e equipe interdisciplinar das escolas que fazem esse atendimento. A proposta é ampliar as potencialidades globais dos bebês e das crianças de forma lúdica, observando aspectos psicoafetivos, sociais, culturais e de socialização nesse processo.

A Educação Precoce propõe atividades em espaços como salas de psicomotricidade, sala de bebês, parquinho, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A gente utiliza a brincadeira para proporcionar experiências. A criança recebe estímulos para que possa ter o pleno desenvolvimento dentro da sua faixa etária. Vamos atender a criança dentro da realidade dela e fazendo um trabalho em conjunto com a família“, destaca Ruth Ana Gomes, coordenadora do Programa Educação Precoce do CEE 1 de Sobradinho.

Ela já trabalha nesse segmento há 23 anos na rede pública e se encanta em ver as possibilidades de crescimento dos pequenos ao longo desses anos.

Como se inscrever

O bebê ou a criança deve ter um encaminhamento médico para participar. Os pais ou responsáveis devem fazer a inscrição on-line. As matrículas ocorrem durante todo o ano mediante disponibilidade de vagas.

*Com informações da Secretaria de Estado da Educação