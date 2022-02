Números de vacinados aumenta, mas doses de reforço ainda são minoria

São 758.105 que tomaram a de reforço e 10.818 que tomaram a dose adicional (as duas totalizando 27,01%)

Cerca de 500 mil brasilienses que estão aptos a tomar a dose de reforço das vacinas contra a covid-19 ainda não voltaram aos posto. A informação foi divulgada pela subsecretária de Atenção Integral à Saúde, Paula Lawall.

Ainda de acordo com a subsecretária, além dessas, outras 11 mil pessoas com comorbidades também não voltaram as postos para tomar a dose adicional. Vale lembrar que o intervalo entre a segunda e a dose de reforço ou adicional é de 4 meses e todas as vacinas precisam dessa nova dose para completar a imunização.

“Nós deixamos o apelo para que as pessoas procurem as unidades. Nós temos doses o suficiente, nós estamos preparados para recebê-los”, disse Lawall em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (04).

Além desses, Lawall ainda informou que 113 mil brasilienses que poderiam tomar a segunda dose não retornaram aos postos. “São dados que nos preocupam”, disse.

O pior desempenho em relação a vacinação está na imunização de crianças de 5 a 11 anos. Segundo a pasta, das 268 mil pessoas que se encaixam no grupo, apenas 81 mil foram aos postos em três semanas de campanha.

Atualmente, 2.415.407 (86,91%) tomaram a primeira dose das vacinas contra a covid, 2.183.226 e 58.474 (78,75%) tomaram a segunda dose e dose única, respectivamente. São 758.105 que tomaram a de reforço e 10.818 que tomaram a dose adicional (as duas totalizando 27,01%).