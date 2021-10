Inicialmente, 131 bicicletas estarão disponíveis em 17 estações localizadas no Plano Piloto

O Governo do Distrito Federal (GDF) lança, nesta segunda-feira (11), o novo sistema de bicicletas compartilhadas que vai operar na capital.

O projeto acontece em parceria com a empresa Tembici. A cerimônia será realizada às 10h, na Estação 18, na entrada do Parque da Cidade, na Via W5, próximo ao Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS).

Inicialmente, 131 bicicletas estarão disponíveis em 17 estações localizadas no Plano Piloto.

Lançamento: Sistema de bicicletas compartilhadas

– Data: segunda-feira (11)

– Horário: 10h

– Local: Estação 18 (entrada do Parque da Cidade, na Via W5, próximo ao SRTVS)

Com informações da Agência Brasília