Novo hospital será construído com investimento de R$ 147,6 milhões

Em um dia de vários compromissos no Recanto da Emas, o governador Ibaneis Rocha visitou, neste sábado (18), a área onde será construído o Hospital do Recanto das Emas (HRE). Demanda antiga da população da cidade, a unidade terá 100 leitos para atendimento e teve o edital de aviso de licitação publicado na última quinta-feira (16), no Diário Oficial do DF.

O complexo aquático do Centro Olímpico e Paralímpico entregue pelo governador e pelo secretário de esporte e lazer recebeu u m investimento de R$ 230 mil | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Acompanhado pelo presidente da Novacap, Fernando Leite, senador Izalci Lucas e pelo presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer – que é morador da cidade – , Ibaneis Rocha conheceu o espaço de 17 mil metros quadrados localizado na Quadra 104. E teve acesso à planta arquitetônica do hospital, detalhado por Fernando Leite. A obra será executada pela empresa vencedora do certame, sob supervisão da companhia. O valor estimado de contratação é de R$ 147,6 milhões.

“O hospital é um reforço importante na Saúde do DF e uma necessidade da população do Recanto que vai se tornar realidade”, salientou o chefe do Executivo local. “E destaco aqui o trabalho muito forte que temos feito na área, com a contratação recente de cerca de 1.300 servidores para melhorar o atendimento. Além de mais dois hospitais que serão futuramente construídos pela Novacap”, emendou Ibaneis Rocha, se referindo a unidades no Guará e em São Sebastião.

“É uma alegria saber que já estamos com o edital na praça e teremos futuramente um belíssimo hospital. Ele será licitado em um regime de contratação moderno e a expectativa é agilizar os prazos”, avisou Leite.

Durante a “festa” de entrega dos equipamentos à população do Recanto das Emas, o governador Ibaneis Rocha arriscou alguns chutes a gol no campo ‘novinho em folha’

Duas piscinas e um campo sintético são entregues no COP

O Centro Olímpico e Paralímpico (COP) da cidade também teve a presença do governador neste sábado. Ele e o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, entregaram duas novas piscinas (uma semi-olímpica e uma infantil) e um campo sintético reformados para a comunidade. O investimento foi de R$ 734 mil na recuperação da quadra e R$ 230 mil do complexo aquático.

Ibaneis Rocha passou pelas piscinas e arriscou alguns chutes a gol em campo ‘novinho em folha’. De acordo com a direção do COP, são 856 alunos matriculados nas aulas de natação e hidroginástica. E mais de 500 praticantes do futebol society na unidade.

Gente como o aposentado Rubens Soares, 53, animado com as aulas em local melhorado. “Tem 1 ano que faço hidroginástica e a piscina não estava legal, víamos alguns azulejos quebrados. Agora, está de primeira, além da água bem quentinha”, brincou.

“A gente fica feliz que a comunidade se apoderou desse espaço público que é o COP do Recanto. Não são só aulas de natação, mas de tênis, vôlei e muitas outras. E as melhorias são para estimulá-los cada vez mais”, finalizou o secretário de Esporte.

Com informações da Agência Brasília