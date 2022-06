Novo edital vai contratar mais 30 médicos temporários

Para reforçar a Estratégia de Saúde da Família (ESF), a Secretaria de Saúde (SES) prepara um edital para contratar, de forma temporária, 30 médicos dessa especialidade. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (27), pela gestora da pasta, Lucilene Florêncio, em encontro com jornalistas.

Foto: Tony Winston/Agência Saúde

O objetivo é que os novos profissionais ampliem o atendimento à população na atenção primária à saúde. “Nós temos uma estrutura da Estratégia de Saúde da Família que tem que ser reforçada. A contratação de médicos fará com que aumente a cobertura”, ressaltou a secretária.

De acordo com o subsecretário de Gestão de Pessoas, Evillásio Ramos, o processo seletivo está em fase de elaboração e passa por procedimentos administrativos. “A previsão é que nos próximos dias o edital tenha encaminhamento”, sinalizou.

Os principais temas tratados no encontro foram cobertura vacinal da população, estruturas das unidades de saúde e os recursos humanos na rede de saúde. Sobre a vacinação, a secretária explicou que é preciso conscientizar a população da importância de se imunizar. “É necessário resgatar a cultura da vacinação no Brasil; a vacina é a arma que nós temos, e não podemos retroceder”.

A secretária lembrou que hoje a população do DF pode escolher o imunizante: “Temos 350 mil doses de vacinas e 700 mil testes para que a gente vença esse vírus”.

Quem ainda precisar completar o esquema vacinal pode ir a 122 salas de imunização espalhadas pelo DF. Na segunda-feira, mais três postos noturnos foram abertos para ampliar as possibilidades de o brasiliense se vacinar, o que totaliza 17 pontos com o funcionamento das 19h às 22h.

A secretária Lucilene Florêncio também destacou que a vacina contra a influenza já está disponível para a população. A SES conta com um estoque de mais de 500 mil doses do imunizante em 111 unidades básicas de saúde (UBSs) do Distrito Federal. A única restrição é ter mais de seis meses de idade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em relação ao reforço de pessoal, a secretária ressaltou a realização de concurso pelo governo, no último domingo (26), a fim de contratar mais 230 médicos em 47 especialidades, além de 101 enfermeiros e 50 cirurgiões-dentistas.

A gestora da Saúde foi questionada sobre a possibilidade de aparecimento do vírus Monkeypox na região, doença popularmente conhecida como varíola do macaco. Ela explicou que, até o momento, não há casos confirmados da doença.

Com informações da Agência Brasília