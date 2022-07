Novo Desembargador do TJDFT toma posse nesta sexta-feira (8)

O magistrado foi eleito pelo critério de merecimento e de forma unânime pelo Pleno do TJDFT, durante a 9ª sessão extraordinária

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) realizará, nesta sexta-feira, 07, a posse do Juiz de Direito Substituto de 2º Grau, Carlos Pires Soares Neto, como Desembargador da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A solenidade acontecerá, às 17h, no Auditório Sepúlveda Pertence, Fórum de Brasília, e será transmitida pelo canal oficial do TJDFT no YouTube.

O magistrado foi eleito pelo critério de merecimento e de forma unânime pelo Pleno do TJDFT, durante a 9ª sessão extraordinária, que ocorreu no dia 7 de junho. O novo Desembargador do TJDFT irá ocupar a vaga decorrente da aposentadoria da Desembargadora Sandra De Santis Mendes de Farias Mello.

Por ocasião da cerimônia de posse, o estacionamento ao lado do Palácio da Justiça será interditado na quinta-feira, 7/7. Além disso, na sexta-feira, 8/7, dia do evento, a partir das 15h, serão interditadas a passagem aos bancos; a passagem do Bloco B para o Bloco A (térreo); e a entrada da portaria privativa do Bloco A (acesso Auditório).

O novo Desembargador

Carlos Pires Soares Neto é natural de Pariquera-Açu (SP) e formado em Direito pela Universidade Mackenzie (SP). Foi empossado como Juiz de Direito Substituto do DF, em 15 de abril de 1994, tendo sido promovido ao cargo de Juiz de Direito, em 2 de fevereiro de 1996. Exerceu atribuições de Juiz eleitoral, suplente de Turma Recursal e Juiz convocado. Tomou posse como Juiz de Direito Substituto de 2º Grau, em 9 de setembro de 2016, cargo que ocupa até o momento, exercendo suas funções perante a 1ª Turma Criminal e Câmara Criminal.