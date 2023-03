Novidade: As notícias vão chegar de bike no Jornal de Brasília

O JBr vai ter conteúdos especiais feitos por Afonso Ventania, que irá pedalar pelo DF para trazer informações de qualidade aos brasilienses

Gabriel de Sousa

Ventania, que fez a sua carreira no jornalismo político e esportivo, também foi atleta de torneios de ciclismo na década de 1990, chegando a representar o Brasil em competições internacionais na Noruega e na Argentina. Aos 49 anos, Ventania decidiu recentemente se reinventar, abandonando a rotina das tradicionais redações de jornal e apostando na aventura de trazer informações e divulgar notícias fazendo aquilo que mais ama: pedalar.

Na época em que Afonso se empenhava nas competições de ciclismo, a jornalista Renata Falzoni revolucionou a comunicação indo atrás das suas reportagens de bicicleta e, segundo Ventania, ela foi a sua principal inspiração para misturar o ciclismo e a notícia. Com os aparatos tecnológicos existentes nos dias atuais, o Bikerrepórter do Jornal de Brasília vai contar com formas inovadoras de informar a população brasiliense.

“Hoje, o celular faz tudo, é um computador, é uma câmera de filmagem de altíssima definição e tem um áudio muito bom. Além de um drone que me acompanha, eu vou fazer reportagens com o meu celular e a minha bicicleta, encontrando personagens curiosos, histórias bonitas e inspiradoras e pautas sobre a nossa cidade”, explica o apresentador do Bikerrepórter.

Estes materiais inovadores de Ventania serão a chave dos conteúdos que serão publicados em tempo real no JBr, com notícias que vão informar sobre o trânsito na capital e também relatos inspiradores de moradores do quadradinho que irão esbarrar com a bicicleta e a câmera do jornalista. Segundo Ventania, a característica do Jornal de Brasília de estar sempre perto do brasiliense foi um dos motivos para acertar uma parceria com o veículo. “É um jornal que, recentemente, completou 50 anos, e que nasceu pouco depois da inauguração de Brasília com o nome da capital federal. E ele sempre tem esse compromisso de trazer personagens e histórias bacanas”, destaca.

Foto: Kika Pereira

Um jornal mais próximo dos moradores

Com a nova programação no site do Jornal de Brasília, que pode ser acessado gratuitamente pelo brasiliense no endereço eletrônico: https://jornaldebrasilia.com.br/, o Bikerrepórter pretende reforçar ainda mais a cobertura de Cidades, que já é amplamente conhecida por deixar o morador informado sobre tudo o que acontece na capital.

Segundo Ventania, o quadro irá trazer uma maior representatividade para a população, além de prestar serviços que são importantes para a manutenção dos direitos do cidadão. O jornalista, que diariamente percorre 80 km em sua bicicleta, diz que irá sair de sua casa sem uma pauta definida, tendo que apurar o que será noticiado ao longo das suas pedaladas, onde irá conhecer novas pessoas e vislumbrar mais detalhes do cotidiano da capital federal.

“Em cima da bicicleta, a percepção é outra, eu vejo coisas que você não vê de carro, não vê de moto, porque você passa rápido. No momento que eu paro para encher a minha garrafinha de água ou para comprar um lanche, eu já estou conversando com o frentista, com o balconista, e de lá, sai uma história”, explica o jornalista.

Além disso, os leitores também estão convidados a contribuir com sugestões de pautas que vão chegar até o Bikerrepórter, que deseja trazer a voz dos cidadãos brasilienses para um primeiro plano. “Eu vou estar lá no Sol Nascente, na Samambaia, em Sobradinho, vou estar lá atrás dessas pessoas para as conhecerem e saber mais das suas necessidades, das suas dores, as suas alegrias e sugestões. Eu quero ser mais uma voz para elas”, afirma.

Um dos principais propósitos do Bikerrepórter é a de inspirar mais brasilienses a aderir a bicicleta como meio de transporte principal, que além de ser mais ecológico ao planeta, também é mais econômico para o bolso do morador. Com orgulho, Afonso diz que vendeu o seu carro há 12 anos e, ao longo deste tempo, conseguiu inspirar outras pessoas: “Eu já tive muito retorno, e isso é muito bom”.

Estréia terá entrevista exclusiva com secretário de Mobilidade

Para inaugurar o espaço da nova programação do JBr, nada melhor do que tratar sobre o tema da mobilidade, que atrai a atenção de ciclistas, motoqueiros, motoristas e pedestres do Distrito Federal. Pensando desta forma, a primeira reportagem do quadro será uma entrevista exclusiva de Afonso Ventania com Valter Casimiro, secretário de Transporte e Mobilidade do DF.

Na conversa com o secretário, o Bikerrepórter tratou sobre assuntos importantes da atualidade, como as tarifas do transporte público do Distrito Federal e Entorno e o crescimento da malha cicloviária da capital, que irá beneficiar os que utilizam a magrela para se locomover. “Ele [Valter Casimiro] nunca esqueceu da bicicleta, muito pelo contrário, ele está sempre pensando em incluir a bicicleta como modal na política de mobilidade ativa”, disse Afonso Ventania após a entrevista exclusiva.

A conversa com Valter Casimiro estará disponível de forma gratuita no site do Jornal de Brasília, assim como as outras reportagens que serão feitas futuramente pelo Bikerrepórter. Para garantir uma informação inovadora e de qualidade, o leitor deve seguir o JBr nas suas redes sociais e ficar sempre atualizado com o que for publicado no site.