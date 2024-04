Novas tendas de acolhimento da dengue ultrapassam 2,1 mil atendimentos

Foram realizados mais de 2,1 mil atendimentos nas quatro novas tendas de acolhimento a pacientes com dengue desde a última quinta-feira (11). Elas foram inauguradas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no Guará, Gama, Paranoá – sendo que estas funcionam 24 horas – e em Planaltina, entregue neste domingo (14). Uma nova unidade será disponibilizada nesta terça-feira (16), em Ceilândia.

A tenda de Planaltina funciona diariamente, das 7h às 19h, e foi instalada no estacionamento do hospital regional da cidade. A unidade foi criada para realizar 150 atendimentos por dia, oferecendo suporte desde a triagem a consultórios, farmácia e sala de hidratação. No entanto, logo no dia de inauguração, o espaço alcançou 186 atendimentos, sendo que um deles precisou ser levado para tratamentos mais complexos.

Em Ceilândia, a nova tenda funcionará no estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Essa será a segunda da região; a primeira fica na Administração Regional de Ceilândia. As duas têm funcionamento diário, das 7h às 19h.

Ao todo, a capital contará com 20 estruturas de assistência a casos da doença: três com atendimento 24 horas e outras 17 com funcionamento das 7h às 19h. Destas, seis estão em fase de instalação. “Erguidas ao lado de unidades de saúde, as tendas vão reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso da população ao atendimento, com um curto tempo de espera, diagnóstico rápido e o tratamento, como hidratação e remoção para outros locais, caso haja necessidade”, aponta a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Os espaços funcionam com estrutura semelhante a de hospitais de campanha e estão estrategicamente posicionados perto de hospitais regulares, unidades de pronto atendimento (UPAs) e unidades básicas de saúde (UBSs) a fim de garantir um atendimento mais célere dos pacientes sintomáticos da doença e, consequentemente, reduzindo a pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde o início do ano, o GDF já tinha instalado tendas de acolhimento a pacientes com suspeita de dengue em nove administrações regionais: Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Sobradinho, São Sebastião, Estrutural, Recanto das Emas, Brazlândia e Santa Maria. As instalações atendem diariamente, das 7h às 19h.

Confira os horários e endereços das tendas que já atendem 24h

→ Guará: em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) 1

→ Gama: estacionamento do Hospital Regional do Gama (HRG)

→ Paranoá: estacionamento do Hospital da Região Leste (HRL)

Veja as regiões administrativas com novas tendas de acolhimento com funcionamento diário, das 7h às 19h

→ Planaltina: estacionamento do Hospital Regional de Planaltina (HRP) (já em funcionamento)

→ Ceilândia: estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) (inauguração nesta terça-feira, 16/4)

→ Plano Piloto: estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

→ Vicente Pires: estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

→ Taguatinga: estacionamento do ambulatório do Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

→ Águas Claras: estacionamento da UBS 1 do Areal

→ Samambaia: estacionamento da UBS 7

→ Varjão: atrás da UBS 1

*Com informações da Agência Brasília.