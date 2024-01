Novas chances de trabalho temporário para ambulantes

A divulgação do resultado do chamamento com o nome dos contemplados será feita no dia 18, no site da Secretaria de Governo (Segov)

Janeiro tem três oportunidades para o trabalho de ambulantes. A primeira é a 51ª Corrida de Reis – categoria Adulto, marcada para o dia 27, com largada às 17h da Praça do Buriti e chegada prevista para as 19h na Arena BRB Nilson Nelson. A Secretaria-Executiva das Cidades (Secid) vai credenciar 30 ambulantes, na modalidade barraca, para comercializar produtos em frente a esse local.

Já no dia 28, será a vez do Big Beach – Fat Boy Slim + Mochakk – Sunset na Praia, na Praia do Sonhos, no Setor de Clubes Sul. Serão 20 barracas posicionadas em frente ao Clube dos Amigos, no Trecho 2, das 15h à 1h. A outra opção será o jogo do Bangu x Vasco, que também ocorrerá no dia 28, e terá 40 vagas de barracas situadas em área pública no estacionamento do Planetário de Brasília.

Pessoas interessadas nessas oportunidades devem fazer o credenciamento para obter a licença eventual de trabalho nesta terça-feira (16), das 9h às 17h, na SEPN 511, Bloco C, Edifício Bittar, Via W3 Norte (Prédio do Instituto Brasília Ambiental).

Inscrições

No momento da inscrição, os participantes devem apresentar original e cópia de documento pessoal com foto, comprovante de endereço em seu nome ou declaração de residência e uma foto no celular ou impressa que comprove a atividade na barraca utilizada no comércio ambulante.

Se houver inscrições acima da quantidade de vagas ofertadas, será feito sorteio imediatamente após o término do horário previsto, com a presença dos requerentes que estiverem no momento. Serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcDs).

A metragem das barracas é de 4m x 4m. Pelo uso da área pública, será cobrado o valor de R$ 17,60, pagamento a ser feito por meio de DAR eletrônico da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.

Licenças

A divulgação do resultado do chamamento com o nome dos contemplados será feita no dia 18, no site da Secretaria de Governo (Segov). A entrega das licenças eventuais será feita pessoalmente ao participante habilitado, no dia 25, das 9h às 17h, no Edifício Anexo do Buriti – sala 911.

A Secid adverte que o ambulante sem licença ou em desacordo com as normas previstas no edital pode sofrer penalidades, como apreensão de mercadorias, remoção do local de venda em caso de ocupação ilegal de um espaço público e impedimento de participar dos próximos três chamamentos. Caso seja reincidente, perderá o direito de participar de eventos.

*Com informações da Segov