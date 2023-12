Novacap homenageia colaboradores com mais tempo de casa

Neste ano, mais de mil colaboradores completaram até três décadas de trabalho na companhia responsável por cuidar da urbanização da capital do país

Há 67 anos, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) é responsável por cuidar da urbanização da capital do país. Seja nos jardins, seja na manutenção de vias (recapeamento, pavimentação, limpeza de bocas de lobo), nas calçadas ou na poda de árvores, ela atua diariamente pela qualidade de vida da população do Distrito Federal. Porém, instituições são feitas por pessoas, no caso, trabalhadores. E, neste ano, cerca de 1,1 mil colaboradores completaram de duas a três décadas de casa.

No quadro da companhia passaram personalidades célebres na história nacional como Israel Pinheiro, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Athos Bulcão e Burle Marx. Há outros personagens menos famosos, mas também muito importantes e que dedicam anos de vida pelo trabalho. É o caso de Cícero Antônio dos Santos, 58 anos, sendo 35 deles dedicados ao Departamento de Parques e Jardins da companhia.

“A Novacap me acolheu com muito carinho, como uma mãe. Durante minha jornada tive alguns problemas de saúde que fizeram eu me afastar do serviço. Anos depois, fui acolhido novamente no mesmo setor em que sempre atuei e pretendo continuar pelos próximos anos”, disse.

O setor é responsável por zelar pelos parques e jardins do quadradinho do país. Cícero faz a parte dele com sua dedicação. Ele foi um dos escolhidos, entre os 94 colaboradores que completaram 35 anos para ser homenageado com placas e medalhas pelos anos de serviços prestados. Há também os que comemoram 25 anos de casa, somando 1.033 colaboradores, que também foram congratulados. Uma das instituições mais sólidas e antigas do Distrito Federal, a Novacap nasceu junto com Brasília e, por isso, a média de idade de seus empregados supera os 40 anos.

Há mais de 25 anos na companhia, Francisco Lima, 52, é outro colaborador que também é apaixonado pelo trabalho. Iniciou a carreira como auxiliar de serviços gerais e depois foi conquistando outros postos. O trabalho lhe rendeu menções honrosas e vários elogios em outros órgãos da administração pública. Atualmente, atua no Departamento de Gestão de Pessoas. “A Novacap olha para os colaboradores que fazem parte da sua história e isso é muito gratificante”, diz Francisco.

“A Novacap reforça sua admiração e agradecimento pelos seus servidores que fazem parte da construção da história e das constantes intervenções na infraestrutura de todo o DF”, enfatiza o presidente da companhia, Fernando Leite. “Estamos nos livros de história, mas também estamos no cotidiano do cidadão, buscando levar melhorias a cada dia”, completa.

