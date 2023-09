Novacap: empresa que construiu Brasília completa 67 anos

Companhia passou de construtora para mantenedora de todo o Distrito Federal

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital – Novacap foi criada em 19 de setembro de 1956, pelo então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. A finalidade era gerenciar e coordenar a construção da nova Capital do Brasil, Brasília. De lá para cá, a Novacap se modernizou e passou também a zelar, conservar e transformar todo o Distrito Federal. O órgão completa 67 anos na próxima terça-feira, 19.

A pavimentação, o recapeamento, a massa asfáltica produzida pela Usina, o cuidado com mais de 5,5 milhões de árvores, as ações de drenagem pluvial, as obras nas calçadas, parquinhos, praças, a reforma da Sala Martins Pena do famoso Teatro Nacional, a manutenção das tesourinhas, a construção de três novos hospitais (Recanto das Emas, Guará e São Sebastião) e muitas outras atividades são exercidas com dedicação e esforço dos trabalhadores da Novacap.

Diversas ações estão previstas para a celebração do aniversário da Companhia, como atividades laborais, homenagem aos empregados que completaram 25 e 35 anos de empresa e inaugurações de novos espaços internos, como o prédio do Departamento de Parques e Jardins, do setor administrativo da SEMAD, a entrega da subestação de energia, a sala da Escola Corporativa e o tão aguardado Espaço Multiuso Rubens Rezende “Macarrão”, nome em homenagem ao operador de máquinas leves que trabalhou por 42 anos na Novacap e faleceu em 2020.

Modernizar a empresa que cuida do Distrito Federal é uma missão dada pelo governador Ibaneis Rocha ao presidente da Novacap, Fernando Leite. “A Novacap é uma empresa que presta serviço para todas as outras regiões administrativas, mas é igualmente importante olharmos para dentro, cuidarmos dos nossos trabalhadores e das instalações internas”, declarou.

“O aniversário de 67 anos da Novacap será marcado por inaugurações de espaços modernos que contribuirão para a qualidade de vida dos empregados, que são essenciais e cuidam tão bem da nossa capital”, concluiu Leite.