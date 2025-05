Nova pavimentação da QNM 34 de Taguatinga beneficiará moradores e comércio local

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) iniciou nesta semana os serviços de recuperação asfáltica na QNM 34, localizada no Setor de Desenvolvimento Econômico de Taguatinga. O trecho de 3.850 m², antes marcado por buracos e desgaste severo, está recebendo uma reestruturação completa com fresagem e recapeamento asfáltico.

Com investimento de aproximadamente R$ 430 mil do Governo do Distrito Federal (GDF), a obra utilizará cerca de 380 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), material indicado para garantir durabilidade em vias com tráfego intenso. A etapa de fresagem já está em curso, e em seguida serão executadas a pintura de ligação, aplicação da nova capa asfáltica e a instalação das sinalizações horizontais e verticais.

Segundo o assessor da Divisão de Obras Diretas da Novacap, Ilauro Ribeiro, o material retirado durante a fresagem será reaproveitado em outras intervenções no Distrito Federal. “Não perde nada, e toda a comunidade ganha. Essa obra vai trazer qualidade de vida, conforto, segurança e melhorar o tráfego da região – tanto para o condutor quanto para as pessoas que utilizam a via diariamente”, explica.

Para os moradores e comerciantes da área, a intervenção é vista como um alívio. O empresário Carlos Aguiar, de 69 anos, morador de Taguatinga há mais de cinco décadas, relata o estado precário da pista antes das obras: “Estava com buracos para todo lado e o tapa-buraco não resolvia mais. Ocorreram até colisões nas tentativas de desviar das erosões. Eu diria que este é o GDF em ação, porque o que está sendo feito aqui é para todos, de empresário a morador”.

A empresária Loyanne Soares, de 37 anos, proprietária do Prosa Restaurante, afirma que a melhoria no asfalto terá impacto direto no comércio da região. “Chegou em um excelente momento. A gente está localizado perto da Hélio Prates e da BR-070, então há um fluxo constante de carros. Ter a pista novinha vai ser excelente para o comércio. Com essa melhoria, a região só tem a ganhar”, pontua.

O administrador de Taguatinga, Renato Andrade, destaca que a região abriga mais de 220 mil pessoas e que a QNM 34 é estratégica por concentrar atividades comerciais e oficinas. “Essa obra é aguardada pela comunidade há quase 40 anos. Por determinação do governador Ibaneis Rocha, estamos dando atenção aos setores empresariais e principais vias. Também estamos recapando vários trechos de Taguatinga, buscando oferecer mais qualidade na mobilidade urbana”, afirma.

Com informações da Agência Brasília