Nova logística e ampliação da carga horária de servidores ajudam a reduzir espera por mamografias em 80%

Além da fila, também caiu a média de tempo para realização do exame no DF, que passou de nove meses a um ano para cerca de dois a quatro meses

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou uma redução de 80% na fila para mamografia. Com logística mais eficiente, aproveitando ao máximo os 11 mamógrafos disponíveis na rede, o tempo para realização do exame caiu para menos da metade: antes eram nove meses a um ano de espera e, agora, são de dois a quatro meses. Prova disso é a dona de casa Neli Vieira, de 62 anos, que fez a mamografia em 60 dias, contando desde a data da consulta de rotina com solicitação do exame.

“Fui fazer o preventivo e, por conta da minha idade, o médico solicitou a mamografia. Em menos de um mês, me ligaram para agendar o exame, marcado para 31 de agosto. Foi muito rápido e fiquei extremamente feliz”, avalia. Atendida na Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 de Santa Maria, Neli fez o exame no Centro Especializado em Saúde da Mulher (Cesmu).

Quem também aguardou menos do que esperava foi Elci Rosa Dias, de 53 anos. “Há alguns anos, a espera por uma mamografia era bem maior, levou cerca de quatro meses desde a solicitação do exame até a realização. Agora é esperar que dê tudo normal no resultado”, relata.

Por ter tido um problema em seu chip de celular, Elci buscou a sua UBS de referência no Sol Nascente e verificou que o exame já estava agendado. Na avaliação dela, fazer o exame é importante, principalmente porque em alguns casos o câncer é silencioso e agressivo. Ela ainda aproveitou a ida à unidade de saúde para atualizar seus dados, medida que a pasta incentiva para toda a população com o RecadastraSUS-DF. Para isso, há diferentes canais: as UBSs, o telefone 160 (opção 5) e o site.

Sobre o exame

Utilizada para identificar tumores não palpáveis que possam indicar o câncer de mama, a mamografia permite a detecção precoce da doença, viabilizando um tratamento em tempo hábil e que seja mais efetivo e menos invasivo. O exame é recomendado para mulheres a partir de 50 anos como parte dos cuidados médicos de rotina e pode ser feito pela rede de saúde pública do DF.

O encaminhamento ocorre por meio das 175 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde uma equipe multidisciplinar de Estratégia Saúde da Família acolhe a paciente. Após o exame físico inicial, quando necessário ou recomendado, os profissionais solicitam a mamografia, agendada pela regulação de acordo com a prioridade.

A médica radiologista especialista em mama Andréa Ribeiro, do Cesmu, informa que, diariamente, são realizadas 18 mamografias no local. O Centro Especializado também oferta biópsia e marcação pré-cirúrgica. “Quando identificamos algum tipo de lesão suspeita, já encaminhamos a paciente ao médico mastologista, para dar celeridade a um possível diagnóstico”, explica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agilidade

A lista de espera para mamografia caiu de 14 mil mulheres para 2.800, representando 80% de redução. A melhoria é fruto da ampliação da capacidade mensal de exames, de 2.384 para 6.078.

“Fizemos um plano em várias áreas, desde a ampliação da carga horária de servidores à utilização de toda a capacidade operacional dos 11 mamógrafos em funcionamento. Vamos chegar a 8,8 mil exames mensais, garantindo o pronto atendimento de novos pedidos de exames”, destaca a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

A partir de um plano consolidado com iniciativas de diversas áreas da saúde relacionadas à temática, incluindo todos os níveis de atenção, foi definido o funcionamento das agendas diárias dos mamógrafos em dois turnos (manhã e tarde) em todas as unidades.

Outra medida para garantir o atendimento foi a ampliação de carga horária para médicos do núcleo de radiologia, assim como a nomeação de novos profissionais da especialidade. Além disso, servidores da área de radiologia, médicos e técnicos estão sendo remanejados para as equipes de realização de mamografias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da SES-DF