Nova campanha Pet Sangue Bom estimula bancos de sangue veterinários

Em uma iniciativa pioneira voltada à saúde e ao bem-estar dos animais de estimação, o GDF publicou, nesta segunda-feira (22), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a lei nº 7.415/2024, sancionada pelo governador Ibaneis Rocha. O texto institui a campanha Pet Sangue Bom, que estimula a criação e a manutenção de bancos de sangue veterinários, públicos ou privados, para animais domésticos.

Para o secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF, Gutemberg Gomes, o bem-estar dos animais é uma prioridade: “Os bancos de sangue veterinários desempenham um papel crucial em emergências, cirurgias e tratamentos que requerem transfusões sanguíneas. Trata-se de mais um passo em direção a uma sociedade mais responsável com os animais”.

A lei entra em vigor na data de sua publicação, prevendo ampla divulgação para conscientizar os tutores de animais domésticos sobre a importância do ato de doação de sangue animal. Assim como ocorre em seres humanos, gatos, cães e outros pets, podem necessitar de transfusões sanguíneas em situações de emergência ou para tratamentos específicos.

*Com informações da Agência Brasília