Nosso Natal: Ação social leva esporte, cultura e solidariedade a 2 mil crianças

O espírito natalino tomou conta do Distrito Federal nesta quarta-feira (10), quando cerca de 2 mil crianças do DF e do Entorno, em situação de vulnerabilidade, participaram de uma tarde festiva na Arena BRB Mané Garrincha. A programação reuniu atividades esportivas e recreativas, apresentações musicais, distribuição de presentes e o aguardado encontro com o Papai Noel. A ação integra a campanha Nosso Natal 2025, organizada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais do GDF em parceria com instituições sociais da região.

“Para mim, o que importa é isso. Finalizar o ano deixando essa pitada mesmo de esperança e felicidade na vida dessas crianças, mostrando para elas que as lutas e as dificuldades fazem parte da vida, mas o que marca mesmo a nossa caminhada são as pequenas realizações, e que é possível sonhar e realizar os nossos sonhos”, destacou a primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, uma das idealizadoras da ação.

Batizada de Operação Natal em Campo e sob o slogan “Quando o coração entra em jogo, todo mundo vence”, a iniciativa surgiu do compromisso da primeira-dama do DF, em parceria com a mãe do jogador de futebol brasiliense Endrick, Cíntia Ramos, e outros parceiros, em promover transformação social por meio do acolhimento e da oferta de experiências culturais, esportivas e afetivas capazes de ampliar os horizontes e fortalecer a autoestima de meninos e meninas.

“Está sendo muito gratificante, porque eu trabalhava neste estádio quando estava grávida dele e a história dele [com o futebol] começou no Valparaíso de Goiás, aos 4 anos de idade. Então, tenho muita gratidão por ele estar proporcionando esse momento, porque juntos podemos ajudar a mudar a vida do próximo”, disse, entre lágrimas, a mãe do futebolista.

Das 14h às 18h, as crianças participaram de atividades na área externa e no gramado da Arena BRB Mané Garrincha. A programação incluiu circuito esportivo, entrega de medalhas, ações educativas e recreativas, entrega de kits e brindes, lanche, show do grupo Nossa Cor e presença da banda Menos é Mais, além da aguardada chegada do Papai Noel.

Morador de Ceilândia, João Vinicius Marques, 10 anos, foi uma das crianças que participou da ação na arena. Para ele, o dia não poderia ter sido melhor. “Conhecer o estádio e jogar neste campo é um sonho que está se realizando”, admitiu, animado.

Quem também gostou da iniciativa foi o jovem Erick Rafael Almeida, 10 anos, que mora em Samambaia. “Estou achando muito legal o dia de hoje. Estou muito grato e feliz. Obrigado a quem fez isso para a gente”, classificou.

Projetos sociais

O Nosso Natal é uma das campanhas do GDF, sob gestão da Chefia-Executiva de Políticas Sociais, que integra o calendário oficial do Distrito Federal. A partir do Decreto nº 46.115, de 12 de agosto de 2024, ficou instituído que, no período entre novembro e dezembro, o projeto promoveria ações natalinas para fomentar saúde, educação, bem-estar, desenvolvimento social, cultura, trabalho, lazer e esporte a pessoas em situação de vulnerabilidade social do DF. Além da iniciativa, a norma instituiu ainda as campanhas Agasalho Solidário, Vem Brincar Comigo e Solidariedade Salva.

Este ano, além das ações sociais e distribuição de presentes, o Nosso Natal, mais uma vez, conta com uma estrutura na Esplanada dos Ministérios, com visitação gratuita. O espaço é composto por 64.590 m², onde estão montadas a árvore principal — ponto central da vila cenográfica —, a Vila dos Doces, com nove casinhas de 11 m², a Vila dos Elfos, formada por oito casinhas de 11 m², a praça de alimentação, a área do teatro infantil e das oficinas criativas, a pista de gelo, a roda-gigante, o carrossel, a Casa do Papai Noel e palco principal, de 50 metros de largura e 800 m², que receberá apresentações de artistas locais e atrações especiais.

O funcionamento ocorre diariamente das 17h às 23h, com pausa nos dias 24 e 31 deste mês. Todo o circuito conta com intérpretes de Libras, cabine adaptada na roda-gigante, monitores treinados e circulação adequada para pessoas com deficiência. Protocolos de segurança incluem pausas obrigatórias em caso de chuva, garantindo a integridade dos visitantes e da operação.

Outra iniciativa da campanha é a ceia natalina nos restaurantes comunitários do DF, que ocorre em 17 de dezembro. No dia, ao preço de R$ 1, a população poderá apreciar receitas típicas da festividade, atrações musicais e distribuição de brinquedos.

Com informações da Agência Brasília

