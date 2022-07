“Nossa trilha é cuidar de gente”, afirma Ibaneis em agenda em Santa Maria

Em Santa Maria Norte, Ibaneis Rocha reuniu-se com moradores da Vila dos Carroceiros, visitou a Vila DVO e caminhou pelo comércio

O governador Ibaneis Rocha cumpriu agenda em Santa Maria, onde foram investidos mais de R$ 160 milhões em sua gestão. Desde 2019, a cidade ganhou a sua primeira rodoviária, a pavimentação da Vicinal-371, a reconstrução da Escola Classe 01 do Porto Rico, a implantação do Parque Ecológico, melhorias no Polo JK, entre outras ações.

Essas e outras medidas foram lembradas neste sábado (23) pelo governador e também pela população, que fez questão de agradecê-lo pelo trabalho na cidade.

Em sua caminhada, Ibaneis Rocha reuniu-se com moradores da Vila dos Carroceiros, visitou a Vila DVO e caminhou pelo comércio, em Santa Maria Norte. O emedebista também visitou uma fábrica de castanhas na cidade e almoçou com empresários.

“Governar só faz sentido quando a gente governa para quem está mais precisando. E é essa a nossa trilha, cuidar de gente. Sei muito bem qual é o valor que se dá às pessoas mais humildes e que carecem da atenção do Estado”, disse Ibaneis ao discursar para os moradores da Vila dos Carroceiros, que terão a área regularizada pelo governo.

Além da questão fundiária, a gestão Ibaneis atuou em vários campos em Santa Maria. A reforma da Biblioteca Norte da EQ 215/315, drenagem da DF-290, no Porto Rico, as mais de 2,2 mil lâmpadas de LED instaladas são outros exemplos de ações pela cidade. A região administrativa também vai ganhar uma Escola Técnica, uma nova sede para o Conselho Tutelar e duas creches, sendo que uma está em andamento.

“Tudo o que tinha de bom para ser feito nós colocamos neste mandato, e com dois anos e meio de pandemia. Imagine vocês o que nós vamos fazer em quatro anos sem o fantasma da pandemia? Com o que nós já temos colocado, com a experiência que nós temos de governo, com a coragem que nós temos de realizar, com a vontade que nós temos de fazer, com a equipe preparada que nós temos”, acrescentou o pré-candidato à reeleição pelo MDB.

Parceira de Ibaneis Rocha, a deputada distrital Jaqueline Silva elogiou o trabalho feito na cidade, boa parte com a participação de emendas da parlamentar. “O governador é esse tipo de homem, o homem que faz e faz bem feito. Gosto de fazer parte deste governo porque ele gosta de cuidar de gente e porque essa cidade nunca teve tanta obra como tem neste governo”, elogiou.

Trabalho que é reconhecido pelos moradores, como a comerciante Rosária Bastos. “Nossa cidade é outra. O terminal, quanto tempo a gente esperava por ele? O Total Ville foi totalmente reformado, a cidade tem segurança, nossa cidade melhorou 100%, é uma cidade modelo”, avaliou.

Veja, a seguir, parte do que o Governo do Distrito Federal diz ter feito por Santa Maria:

Rodoviária

Pavimentação e iluminação da VC-371

Ciclovia da DF-483

Reconstrução da Escola Classe 01 do Porto Rico

Reconstrução do alambrado do CEI 210

Mais de 2,2 mil lâmpadas de LED instaladas

Implantação do Parque Ecológico

Campo de grama sintética QR 418/518

– Reforma da Biblioteca Norte na EQ 215/315

Reforma da Agência do Trabalhador

Reforma do galpão cultural da QC 1

Construção de calçadas e pavimentação em diversas ruas

Drenagem na DF-290 (Porto Rico)

Reforma da UBS 8

Nova sede do Conselho Tutelar (em construção)

Subestação de Energia do Polo JK (em andamento)

CEPI 201 (creche) (em andamento)

Escola Técnica (em andamento)

CEPI (creche) 215/315 (a licitar)

72 moradias em residencial a ser erguido na CL 105 (Codhab)

