No segundo semestre DF inicia vacinação de pessoas fora do grupo prioritário

Governador quer vacinar professores antes do início das aulas presenciais

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, previu que no segundo semestre deste ano terá início a vacinação contra covid-19 de pessoas fora dos grupos prioritários formados por idosos, acamadas, com comorbidades e profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento da covid. A informação foi dada durante entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (22), no Palácio do Buriti.

O secretário aproveitou a oportunidade para dizer que as forças de segurança, os profissionais da saúde que trabalham na rede privada, os servidores do IML, trabalhadores dos cemitérios e do DF Legal serão incluídos no grupo prioritário. Os professores também deverão ter prioridade na vacinação. “O governador Ibaneis quer que os professores sejam vacinados antes do início das aulas presenciais”, disse o Chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

Osnei Okumoto, informou que o governo do Distrito Federal vai adquirir cinco usinas de oxigênio que serão instaladas nos hospitais acoplados e no Hospital de Ceilândia. O secretário negou que haja falta do produto na cidade, mas que os equipamentos serão um legado para os hospitais públicos do DF, uma vez que têm duração de 20 anos. As usinas também servirão para o caso de haver uma crise de desabastecimento em todo o País.

Outro insumo que está escasso nos estados é o kit intubação, composto por relaxante muscular e sedativos. Segundo o secretário Osnei, foi solicitada à subsecretaria de Logística do DF que especifique produtos que podem servir para substituir os que faltarem, assim será evitado o total desabastecimento. “O estoque regulador está mantido”.

Quanto aos três hospitais de campanha que disponibilizarão mais 300 leitos de UTI, Gustavo Rocha disse que as propostas para a construção das estruturas das obras foram entregues hoje. A assinatura dos contratos acontecerá no dia 29 de março e, a partir daí, os hospitais ficarão prontos em 20 dias. Rocha anunciou que a taxa de isolamento no DF está em 45,10%, mas que precisa aumentar.

Compra de vacina

O governador Ibaneis Rocha disse ontem, em sua conta numa rede social, que está negociando a compra de vacinas diretamente com fornecedores. Ibaneis afirmou que devido à alta demanda pelo imunizante, as tratativas não têm sido fáceis. Embora tenha negado por diversas vezes que tivesse interesse em comprar vacinas diretamente dos fabricantes, o governador disse que já iniciou as negociações há algum tempo. “Achei mais responsável falar sobre o tema depois que houvesse mais segurança. Com a nova fase de vacinação temos esperança de imunizar os grupos prioritários até o final de abril, e isso apenas com doses do PNI”, explicou o governador.

O grupo de 69 anos que começou a ser vacinado ontem na cidade, é composto por cerca de 14 mil pessoas, segundo o secretário Osnei. Cada grupo vacinado até agora é composto por aproximadamente 10 mil pessoas. Okumoto lembrou que 20% das vacinas do DF servem para imunização de pessoas de outros estados, principalmente os moradores do entorno.