No Gama, obras de UBS, feiras e rodoviária avançam

Investimentos vão entrar para lista de entregas do atual governo, assim como a UPA, a reforma da Avenida dos Pioneiros e outras

Depois de ter a Avenida dos Pioneiros reformada, ganhar uma Unidade de Pronto Atendimento e infraestrutura na Área de Desenvolvimento Econômico, o Gama segue com novos investimentos na gestão Ibaneis Rocha (MDB). Nesta sexta-feira (26), o governador esteve na cidade para ouvir a população e lembrar de obras que estão sendo feitas, como a da Unidade Básica de Saúde 08, da rodoviária e da Feira Permanente.

“Vim visitar a feira aqui hoje. Uma parte já foi reformada e a outra parte precisa ser reformada. Vamos fazer a reforma da Feira Azul e aqui na cidade destinamos muitos recursos. Fizemos a Avenida dos Pioneiros, fizemos uma UPA, estamos reformando a UBS 08, que era um pedido muito antigo. Isso tudo faz com que a população do Gama, que estava há muito tempo esquecida, seja lembrada. Fizemos a feira ao lado da rodoviária, que também está sendo reformada”, enumerou o governador Ibaneis Rocha.

A Feira Permanente do Gama está recebendo R$ 500 mil em investimentos. A obra inclui a revitalização dos alambrados e corrimãos, pintura interna e externa, recuperação de banheiros, iluminação interna e recuperação do piso. Em todo o DF, o governo Ibaneis está investindo cerca de R$ 27 milhões para reformar 22 feiras. Ao todo, elas empregam mais de 30 mil pessoas e há 68 feiras permanentes e livres no DF

O emedebista também falou sobre a Área de Desenvolvimento Econômico, conhecida como AMA do Gama, que ganhou infraestrutura no seu governo. “Era um pedido muito grande e agora os empresários estão lá fixando seus negócios, gerando emprego e renda”, reforçou.