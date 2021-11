No DF, alunos chegam para o segundo dia de Enem

Neste domingo (28), os alunos terão avaliados os conhecimentos nas disciplinas de matemática, e de ciências da natureza, com 45 questões no total

Os portões do segundo dia prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já fecharam. Neste domingo (28), os alunos terão avaliados os conhecimentos nas disciplinas de matemática, e de ciências da natureza, com 45 questões no total. Os inscritos poderão sair dos locais de prova a partir das 15h30.

Na faculdade Unieuro, no fim da L4 Sul, não houve atrasados e os portões fecharam sem maiores correrias. Evelin Saraiva, de 17 anos, foi umas das participantes desta que é a segunda edição do Exame em 2021. Em comparação à prova que ocorreu em janeiro deste ano, ela se diz mais tranquila para realizar a avaliação, uma vez que a pandemia da covid-19 no Distrito Federal está controlada.

“Dessa vez está mais tranquilo. Da primeira vez a pandemia estava mais no auge”, destacou. Ela quer cursar psicologia, mas não decidiu para qual universidade irá – dependerá da viabilidade para ir morar em outro estado. Ela veio de Cristalina até o DF para fazer a prova. “Tem que estar confiante. Hoje estou mais tranquila, mas semana passada estava mais nervosa”, disse. “Desejo uma boa sorte a todos, para que se saiam bem. Mas temos que lembrar que a nota que sair não representa o nível de inteligência das pessoas. Cada um tem a sua e é única”, disse.

O Enem 2021 é a segunda edição da prova que acontece após a paralisação das aulas presenciais nas escolas. Como estudante da rede pública de ensino, Evelin considera que perdeu muito conteúdo por um período considerável. “Como fiquei sem ir à escola por um tempo, arranjei um emprego e fiquei mais distraída. No on-line foi bem mais difícil”, relatou. Ela estuda em Marajó, região do município de Cristalina, no Entorno.