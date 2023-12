Níveis altimétricos do Lago Paranoá são definidos para 2024

A medida visa assegurar a sustentabilidade quantitativa e qualitativa dos usos múltiplos dos recursos hídricos do Lago

Os níveis altimétricos a serem observados no reservatório do Lago Paranoá no ano de 2024 foram definidos pela A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) e publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (26), através da Resolução nº 32, de 21 de dezembro de 2023. A medida visa assegurar a sustentabilidade quantitativa e qualitativa dos usos múltiplos dos recursos hídricos do Lago.

A resolução também institui um Grupo de Acompanhamento do Lago Paranoá, coordenado pela Adasa e formado por representantes de diversos órgãos públicos, entidades civis e usuários do reservatório. O grupo terá a função de monitorar o cumprimento dos níveis altimétricos, propor medidas de gestão integrada dos recursos hídricos e promover a conscientização da sociedade sobre a importância do Lago Paranoá.

O documento determina ainda que o nível mínimo do reservatório deve ser de 999,5 metros acima do nível do mar e o nível máximo deve ser de 1.000,5 metros. Esses valores foram definidos com base em estudos técnicos e consideram as condições climáticas, hidrológicas e ambientais da região.

*Com informações da Agência Brasília