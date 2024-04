Night Lab discute diversidade na ciência em edição de Maio 

Todo mês, o SESI Lab convida o público para uma experiência imersiva diferente e criativa no período da noite. No mês de maio, o intitulado “Night Lab” celebrará a diversidade e os caminhos para uma ciência mais inclusiva e representativa.

Na próxima quinta-feira (2), no SESI Lab, das 19h até a meia-noite, os presentes serão embalados pelo show Pitadas de SAL, trabalho mais recente de Anelis Assumpção. Já a discotecagem e ocupação do painel de LED serão assinadas por Mozart Santos, um dos fundadores do coletivo Projetemos.

Estão programadas, ainda, visitas às galerias, oficinas interativas e uma conversa poética com a secretária-executiva do Ministério da Igualdade Racial, Roberta Eugênio, sobre diversidade e equidade nas ciências.

Nessa noite, Anelis Assumpção promete misturar sabores e sonoridades da sua trajetória. Ela conta com uma banda formada por Saulo Duarte, Edy Trombone, Daniel Conceição e Klaus Sena, o público de Brasília poderá curtir toda a sua musicalidade afro-brasileira. O álbum é considerado pela crítica um encontro histórico da música contemporânea brasileira.

O artista visual Mozart Santos, por sua vez, ficará à frente das projeções no painel de LED e da trilha musical que antecede ao show da noite. Santos é VJ, DJ e artista visual pernambucano especializado em projeções e vídeo mapping, e um dos fundadores do Projetemos.

Inclusão nas ciências

Como forma de minimizar os desafios em garantir a presença de mulheres, minorias étnicas e outros grupos sub-representados na ciência, um conjunto de políticas públicas têm sido implementadas. Sobre isso, um panorama será apresentado pela secretária-executiva do MIR, Roberta Eugênio, durante a conversa poética. Ela é mestre em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e integra a coordenação da Pós-Graduação de Relações Étnico-Raciais e Gênero pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Atualmente, também faz parte do conselho político da organização Mulheres Negras Decidem.

Noite de experimentações e conhecimento

Os ingressos estão disponíveis no site do SESI Lab e na bilheteria do museu por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A política de gratuidade do museu é mantida, com entrada indicada para maiores de 18 anos. A iniciativa é inspirada no programa After Dark, do Exploratorium, de São Francisco (EUA), com resultados expressivos na aproximação do adulto com a ciência. O Night Lab é a primeira experiência nessa linha realizada no Brasil.

A cada edição, que acontece mensalmente, o Night Lab conta com performances, shows, debates e oficinas temáticas. O café SESI Lab e a loja conceito ficam abertos durante todo o evento, além de foodtrucks posicionados em frente ao museu como opção de alimentação. Durante o Night Lab, o público pode desfrutar de todas as exposições e experimentos do museu em um contexto ainda mais atrativo para a faixa etária a partir dos 18 anos.

Horários:

19h às 21h30: Ocupação do Painel de LED e discotecagem, com Mozart Santos

22h às 23h30: Anelis Assumpção

Local: Hall de Entrada

20h30 às 21h30: Conversa Poética sobre Diversidade e equidade nas ciências, com Roberta Eugênio

Local: Túnel

Oficinas e ativações

19h às 21h – Ativação: Jogo Quem sou eu

Local: Galeria Imaginando Futuros

20h às 22h – Oficina: Cianotipias – história e vida de Anna Atkins

Capacidade: 40 pessoas, com distribuição de fichas 30 minutos antes, no hall do 1º pavimento

Local: Espaço Maker

20h às 22h – Oficina: Diversibytes, com PyLadies-DF e Educativo SESI Lab

Capacidade: 40 pessoas, com distribuição de fichas 30 minutos antes, no hall do 1º pavimento

Local: Experimento Lab